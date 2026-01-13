Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ, không phải Chủ tịch Florentino Perez ra quyết định ‘trảm’ Xabi Alonso mà chính ông đã yêu cầu được ra đi, sau khi Real Madrid thua 2-3 Barca ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, rạng sáng 12/1.

Theo vị này, Xabi Alonso quyết định từ chức vì không thể nắm được phòng thay đồ, cảm thấy các cầu thủ không sẵn sàng tuân theo chỉ đạo của mình. Nói cách khác, Xabi biết mình đã… thua dàn sao Real Madrid, nên có cố ở lại cũng sẽ chẳng thể thay đổi được gì.

Xabi Alonso không thể quản lý phòng thay đồ Real Madrid, biết có cố ở lại cũng vẫn... thua nên đã xin từ chức. Ảnh: Defensa

“Tất cả những gì Xabi Alonso muốn là mang phong cách Bayer Leverkusen của mình đến Real Madrid, nhưng nó đã không thành công, không được phòng thay đồ Real Madrid đón nhận tốt. Đó là lý do vì sao đích thân ông yêu cầu ra đi”.

Trong tuyên bố chấm dứt lương duyên đôi bên chỉ sau hơn 6 tháng, Real Madrid cho biết quyết định được đưa ra “theo thỏa thuận chung”, cũng chính là xuất phát từ đề nghị của Xabi Alonso.

Real Madrid bổ nhiệm Xabi Alonso thay HLV Ancelotti hồi hè năm ngoái và ngay lập tức ‘thử lửa’ ở FIFA Club World Cup – nơi đội vào đến bán kết (thua 0-4 PSG).

Dưới thời cựu thuyền trưởng Leverkusen, Real Madrid có khởi đầu mùa giải tốt, vào cuối tháng 10 năm ngoái còn dẫn đầu La Liga, hơn Barca tới 5 điểm. Tuy nhiên, ngay cả thời điểm họ chiến thắng vẫn râm ran những thông tin bất hòa nội bộ, cầu thủ không hài lòng với Xabi Alonso.

Sau đó chuỗi trận để mất điểm liên tục khiến Real Madrid mất ngôi đầu vào tay Barca, và như hiện tại thì đang kém 4 điểm.

Tại đấu trường Champions League, đội cũng để thua ở những trận đấu lớn gặp Liverpool và Man City.

Ngồi ‘ghế nóng’ Real Madrid chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ ai. Xabi Alonso dám mạo hiểm để chinh phục khó khăn, nhưng chỉ tiếc là ông không được toàn bộ dàn sao Real Madrid đón nhận, trong đó những Vinicius, Rodrygo và cả Jude Bellingham,… được nhắc tên trong nhóm ‘phản đối’.

Thay tướng giữa dòng, Real Madrid đã đôn HLV đội trẻ là Alvaro Arbeloa lên nắm đội 1.