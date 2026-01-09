PSG và Marseille tạo nên màn so tài nghẹt thở, nơi bản lĩnh ở loạt luân lưu đã đưa đội bóng thủ đô lên ngôi vô địch Siêu cúp Pháp.
Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.
Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Gakpo.
|Kết quả Ngoại hạng Anh
|Vòng 21
|07/01/2026 03:00:00
|West Ham 1 - 2 Nottingham Forest
|08/01/2026 02:30:00
|Bournemouth 3 - 2 Tottenham
|08/01/2026 02:30:00
|Brentford 3 - 0 Sunderland
|08/01/2026 02:30:00
|Crystal Palace 0 - 0 Aston Villa
|08/01/2026 02:30:00
|Everton 1 - 1 Wolves
|08/01/2026 02:30:00
|Fulham 2 - 1 Chelsea
|08/01/2026 02:30:00
|Manchester City 1 - 1 Brighton
|08/01/2026 03:15:00
|Newcastle 4 - 3 Leeds
|08/01/2026 03:15:00
|Burnley 2 - 2 Manchester United
|09/01/2026 03:00:00
|Arsenal 0 - 0 Liverpool
Kết quả bóng đá hôm nay 9/1/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Cristiano Ronaldo ghi bàn trên chấm 11m nhưng không đủ giúp Al Nassr tránh khỏi thất bại trước Al Qadsiah, qua đó bị Al Hilal bỏ xa tới 4 điểm trước khi chạm trán đối thủ này.
Hai bàn thắng của Valverde và Rodrygo giúp Real Madrid đánh bại Atletico 2-1, qua đó vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, gặp đại kình địch Barca.