Hai đội làm thủ tục trước khi trận đấu bắt đầu
Những phút đầu diễn ra sôi nổi
Cơ hội đáng kể nhất thuộc về đội khách khi Bradley sút dội khung thành
Arsenal cầm bóng nhiều hơn nhưng tấn công bế tắc
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
Sang hiệp hai, Liverpool mới là đội thi đấu tốt hơn
Gyokeres gần như vô hại trên hàng công Pháo thủ
HLV Mikel Arteta bất lực ngoài đường biên
Trận đấu khép lại mà không bên nào ghi được bàn thắng
Thống kê trận đấu
BXH sau vòng 21 Ngoại hạng Anh

Đội hình ra sân

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Gakpo.

Kết quả Ngoại hạng Anh
Vòng 21
07/01/2026 03:00:00 West Ham 1 - 2 Nottingham Forest
08/01/2026 02:30:00 Bournemouth 3 - 2 Tottenham
08/01/2026 02:30:00 Brentford 3 - 0 Sunderland
08/01/2026 02:30:00 Crystal Palace 0 - 0 Aston Villa
08/01/2026 02:30:00 Everton 1 - 1 Wolves
08/01/2026 02:30:00 Fulham 2 - 1 Chelsea
08/01/2026 02:30:00 Manchester City 1 - 1 Brighton
08/01/2026 03:15:00 Newcastle 4 - 3 Leeds
08/01/2026 03:15:00 Burnley 2 - 2 Manchester United
09/01/2026 03:00:00 Arsenal 0 - 0 Liverpool