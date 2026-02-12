Erling Haaland ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Fulham, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 3 điểm.
Nguồn ảnh: Premier League, LFC
|Kết quả
|Vòng 26
|11/02/2026 02:30:00
|Chelsea 2 - 2 Leeds
|11/02/2026 02:30:00
|Everton 1 - 2 Bournemouth
|11/02/2026 02:30:00
|Tottenham 1 - 2 Newcastle
|11/02/2026 03:15:00
|West Ham 1 - 1 Manchester United
|12/02/2026 02:30:00
|Manchester City 3 - 0 Fulham
|12/02/2026 02:30:00
|Nottingham Forest 0 - 0 Wolves
|12/02/2026 02:30:00
|Crystal Palace 2 - 3 Burnley
|12/02/2026 02:30:00
|Aston Villa 1 - 0 Brighton
|12/02/2026 03:15:00
|Sunderland 0 - 1 Liverpool
Tottenham vừa ra thông báo chính thức sa thải thuyền trưởng Thomas Frank, sau chuỗi trận bết bát của đội bóng thành London.
Sesko một lần nữa ‘giải cứu’ MU phút bù giờ, đánh dấu bàn thắng thứ 5 trong 6 trận gần nhất góp mặt. Carrick được khuyên cần làm ngay điều này.
Man City đang đẩy nhanh quá trình đàm phán chuyển nhượng, quyết chiêu mộ Elliot Anderson trên tay hàng xóm MU.