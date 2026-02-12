resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 11T202135Z_386398883_UP1EM2B1KJXVK_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND SUN LIV (2).jpg
Liverpool áp đảo sau tiếng còi khai cuộc
Salah tạo ra cơ hội nhưng chưa thể ghi bàn
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
Sang hiệp hai, Liverpool tiếp tục tấn công mạnh mẽ
Đến phút 61, Van Dijk đánh đầu khai thông bế tắc sau quả phạt góc của Salah
Niềm vui của hậu vệ người Hà Lan
resources_premierleague_pulselive_com 2261136618 (2).jpg
Curtis Jones suýt nhân đôi cách biệt
Sunderland cố gắng vùng lên tìm bàn gỡ nhưng lực bất tòng tâm
Liverpool giành chiến thắng xứng đáng

Nguồn ảnh: Premier League, LFC

Kết quả
Vòng 26
11/02/2026 02:30:00 Chelsea 2 - 2 Leeds
11/02/2026 02:30:00 Everton 1 - 2 Bournemouth
11/02/2026 02:30:00 Tottenham 1 - 2 Newcastle
11/02/2026 03:15:00 West Ham 1 - 1 Manchester United
12/02/2026 02:30:00 Manchester City 3 - 0 Fulham
12/02/2026 02:30:00 Nottingham Forest 0 - 0 Wolves
12/02/2026 02:30:00 Crystal Palace 2 - 3 Burnley
12/02/2026 02:30:00 Aston Villa 1 - 0 Brighton
12/02/2026 03:15:00 Sunderland 0 - 1 Liverpool
Tottenham sa thải HLV Thomas Frank
Tottenham vừa ra thông báo chính thức sa thải thuyền trưởng Thomas Frank, sau chuỗi trận bết bát của đội bóng thành London.