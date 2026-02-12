Leipzig nhập cuộc hứng khởi và suýt mở tỷ số ngay phút thứ 5. Diomande đột phá dũng mãnh bên cánh phải, loại bỏ hàng loạt hậu vệ trước khi kiến tạo cho Baumgartner dứt điểm tung lưới Neuer. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định tiền vệ này đã việt vị.

Harry Kane ăn mừng bàn thắng trên chấm 11m - Ảnh: FCBM

Bayern đáp trả mạnh mẽ. Harry Kane có cơ hội rõ rệt khi dứt điểm ở cự ly gần nhưng bị phá bóng ngay trên vạch vôi. Sau đó, cú đánh đầu của anh lại vô tình trúng Pavlovic, còn Luis Diaz sút vọt xà trong gang tấc.

Ở chiều ngược lại, Baumgartner tiếp tục thử tài Neuer bằng cú sút uy lực, nhưng thủ thành người Đức chơi xuất sắc.

Diaz ấn định chiến thắng cho "Hùm xám" - Ảnh: FCBM

Bước ngoặt đến đầu hiệp hai khi Vandervoort phạm lỗi với Stanisic trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Kane lạnh lùng mở tỷ số.

Chỉ ba phút sau, Olise kiến tạo để Diaz ấn định 2-0, đưa Bayern Munich vào bán kết Cúp Quốc gia Đức lần đầu kể từ năm 2020.

Ghi bàn

Bayern Munich: Kane (64', phạt đền), Diaz (67')

Đội hình xuất phát

Bayern Munich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane

Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, Schlager, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa