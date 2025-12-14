Barca bước vào cuộc tiếp đón Osasuna với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch. Đội bóng xứ Catalunya nhanh chóng kiểm soát thế trận, áp đặt lối chơi và liên tục dồn ép đối thủ bằng khả năng cầm bóng vượt trội.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự số đông và kỷ luật của Osasuna khiến Barca gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Raphinha ghi cả hai bàn cho Barca - Ảnh: La Liga

Phải đến phút 70, thế bế tắc mới được khai thông. Từ một pha phối hợp trung lộ mạch lạc, Pedri chọc khe tinh tế để Raphinha băng xuống, tung cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc, đánh bại thủ môn Osasuna, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng giúp Barca giải tỏa áp lực và chơi thanh thoát hơn trong quãng thời gian còn lại.

Khi Osasuna buộc phải đẩy cao đội hình, khoảng trống lộ ra phía sau hàng thủ đội khách. Phút 86, từ đường chuyền của Jules Kounde, một pha phá bóng lỗi của hậu vệ Osasuna vô tình trở thành cơ hội để Raphinha dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0.

Ba điểm trọn vẹn giúp Barcelona vươn lên 43 điểm sau 17 vòng, tạm bỏ xa Real Madrid 7 điểm trước khi đối thủ ra sân. Đáng chú ý, Barca tiếp tục nối dài chuỗi ghi bàn tại La Liga lên con số 37 trận, đồng thời có 7 chiến thắng liên tiếp ở giải quốc nội.

Yamal ăn mừng cùng đàn anh Raphinha - Ảnh: La Liga

Với phong độ ổn định của Raphinha cùng sự ăn ý nơi hàng công, thầy trò Hansi Flick đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Real Madrid sẽ chịu sức ép không nhỏ khi làm khách trên sân Alaves ở vòng đấu tới, nơi bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến khoảng cách tiếp tục bị nới rộng.