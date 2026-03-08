Chỉ cần một khoảnh khắc

Chỉ cần một đường chuyền thiên tài của Pedri và cú dứt điểm cũng xuất sắc không kém của Lamine Yamal, Barcelona rời San Mames với chiến thắng tối thiểu nhưng vô cùng quan trọng trước Bilbao.

Trong trận đấu mà Bilbao liên tục tìm cách uy hiếp khung thành của thủ môn Joan Garcia, đội bóng do Hansi Flick dẫn dắt vẫn giành được chiến thắng được xem là cực kỳ cần thiết sau khi Real Madrid đã giành trọn 3 điểm tại Balaidos.

Barca vững ngôi đầu bảng. Ảnh: FCB

Việc cả hai đội vừa phải căng sức đến tận những giây cuối trong nỗ lực giành vé vào chung kết Cúp Nhà Vua phần nào ảnh hưởng đến thể lực, đặc biệt là phía đội khách.

Trong khi đó, đội chủ nhà muốn chuộc lại nỗi thất vọng sau khi bị Real Sociedad loại, với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài.

Dù vậy, nỗ lực gần như kiệt sức của các học trò Ernesto Valverde rốt cuộc vẫn không được đền đáp, phần lớn vì phong độ xuất sắc của Joan Garcia trong khung gỗ khi anh thêm một lần giữ sạch lưới – trận thứ 8 kể từ đầu năm nay, tốt thứ hai trong 5 giải hàng đầu châu Âu, sau Inter (9).

Dù vừa trải qua những trận bán kết Cúp Nhà Vua đầy căng thẳng hồi giữa tuần, tốc độ của hai đội trong hiệp 1 vẫn rất cao, thậm chí có phần bất ngờ.

Do ảnh hưởng từ trận đấu với Atletico Madrid, Hansi Flick quyết định không tung Pedri và Raphinha vào sân ngay từ đầu. Hai sự vắng mặt này cộng thêm chấn thương của Alejandro Balde và Jules Kounde ở hàng thủ.

Bilbao là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm trước, với tình huống đối mặt giữa Alvaro Djalo và Joan Garcia, nhưng thủ môn của Barca xử lý xuất sắc.

Pedri vào sân và mang theo ánh sáng cho lối chơi của Barca. Ảnh: MD

Ở đầu sân bên kia, cú đánh gót của Ferran Torres sau một pha phạt góc trong thời gian bù giờ hiệp 1 đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Thủ lĩnh Yamal

Sau những gì diễn ra, Flick quyết định tung Pedri vào sân ngay đầu hiệp hai. Sự xuất hiện của tuyển thủ Tây Ban Nha lập tức tạo ra một tình huống tấn công nguy hiểm, dù Bilbao vẫn kịp hóa giải.

Đội bóng xứ Basque, được tiếp thêm khí thế từ khán giả, còn phản ứng mạnh mẽ khi cho rằng Pau Cubarsi đáng bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Inaki Williams, nhưng cả trọng tài Luis Montero lẫn VAR đều không cho rằng đó là thẻ đỏ.

Bilbao sau đó có thêm cơ hội rõ rệt với cú dứt điểm của Oihan Sancet, nhưng Garcia một lần nữa cứu thua xuất sắc.

Đúng lúc Barcelona cần sự sáng tạo nhất, khoảnh khắc quyết định đã đến: đường chuyền đầy nhãn quan của Pedri cùng cú dứt điểm đẳng cấp của Lamine Yamal đã phá vỡ thế bế tắc, đưa Barca vượt lên dẫn 1-0.

Lamine Yamal tiếp tục phát huy giá trị thiên tài. Ảnh: FCB

Lamine Yamal, cho đến lúc đó dường như vẫn chưa thực sự thoải mái trên sân, chỉ cần hai động tác tiếp bóng để găm thẳng vào góc cao khung thành Unai Simon. Barca tái lập khoảng cách 4 điểm trước Real Madrid trong cuộc đua La Liga.

Với Lamine Yamal, đây là bàn thứ 14 tại La Liga mùa này. Trong thế kỷ 21, chỉ có hai trường hợp cầu thủ người Tây Ban Nha ghi nhiều bàn hơn anh cho Barca tại giải đấu: David Villa (18 bàn; mùa 2010/11); Pedro Rodriguez (15; 2013/14).

Yamal còn thời gian để nâng cao thành tích của mình. Hơn nữa, anh hướng đến kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại La Liga trong một mùa giải trước khi bước sang tuổi 19 – thuộc về Raul Gonzalez với 19 bàn mùa 1995/96.

“Đây không chỉ đơn thuần là 3 điểm”, Hansi Flick ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng, và nhấn mạnh “tự hào” về màn trình diễn của đội nhà.

“Tôi nghĩ đội bóng này có một bầu không khí đặc biệt, và tôi rất trân trọng điều đó”, nhà cầm quân người Đức tiếp tục. “Tôi trân trọng sự đoàn kết, thái độ của họ. Mọi thứ đều tuyệt vời, tôi rất vui”.