Trong cuộc phỏng vấn với La Vanguardia, Xavi Hernandez có những phát biểu gây chấn động, về việc Lionel Messi phải rời Barcelona, hay bản thân ông bị sa thải ngay sau khi cam kết gia hạn hợp đồng.

Xavi giữ im lặng suốt hơn một năm rưỡi kể từ khi rời Camp Nou một cách lặng lẽ. Giờ đây, trước cuộc bầu cử Barcelona, ông quyết định lên tiếng, công khai chỉ trích Joan Laporta.

Theo Xavi, Laporta hủy vụ Messi trở lại Barca năm 2023. Ảnh: Imago

Khi được hỏi về Messi, Xavi cho biết: “Tôi vẫn nói chuyện với Leo. Quan hệ của chúng tôi rất tốt. Chúng tôi cũng có nhắc đến chuyện bầu cử, nhưng đó là các cuộc trò chuyện riêng tư. Tôi muốn giữ kín, nhưng chắc các bạn cũng đoán được cậu ấy nghĩ gì rồi”.

Xavi thẳng thắn khi việc Messi trở lại Barcelona sau World Cup 2022 bị đổ bể: “Laporta không nói sự thật. Leo từng rất gần việc trở lại khi tôi làm HLV. Mọi thứ gần như đã xong hồi tháng 1/2023.

Tôi liên hệ với cậu ấy sau khi Argentina vô địch World Cup, và Messi nói rất muốn trở lại. Chúng tôi nói chuyện đến tháng 3 và tôi bảo: ‘Khi nào cậu đồng ý, tôi sẽ nói với chủ tịch’.

Chúng tôi thậm chí đã có đèn xanh từ La Liga, nhưng Laporta đã hủy tất cả. Ông ấy nói thẳng với tôi rằng nếu Messi quay lại, cậu ấy sẽ gây chiến với ông, và ông không thể chấp nhận điều đó’.

Tôi cố gọi cho Messi nhưng cậu ấy không bắt máy. Tôi gọi cho bố cậu ấy và nói rằng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ấy bảo: ‘Hãy nói chuyện với chủ tịch’.

Theo Xavi, chính ông cũng bị Laporta phản bội. Ảnh: Diario AS

Mọi thứ đã sẵn sàng. Đó sẽ là ‘điệu nhảy cuối cùng’ của Messi, giống như Michael Jordan. Tất cả đã được chuẩn bị. Thật đáng tiếc, nhưng đó là lỗi của những người đang ở CLB hiện nay”.

Xavi cũng thừa nhận: “Tôi sẽ không bao giờ quay lại Barca nữa. Tôi đã hoàn thành chặng đường của mình với tư cách cầu thủ và HLV. Bây giờ tôi chỉ muốn nói sự thật.

Messi không trở lại Barcelona vì Laporta không muốn. Không phải vì cha cậu ấy đòi hỏi quá nhiều, cũng không phải vì La Liga không cho phép.

Laporta nắm toàn bộ quyền lực ở CLB và ông biết Messi có thể ảnh hưởng đến quyền lực đó. Laporta đã làm tôi thất vọng đến cuối cùng. Ông ấy sa thải tôi mà không nói sự thật”.