Hansi Flick cố gắng có sự chuẩn bị tốt nhất cho Barca, cùng đội bay đến Anh sớm, nhưng họ đã có trận đấu chật vật trước Newcastle.

Sau khi để thủng lưới ở phút 86, phải nhờ đến Dani Olmo kiếm được quả phạt đền và được Lamine Yamal thực hiện thành công (90+6’), mới giúp Barca thoát thua trước đại diện Premier League.

Dani Olmo kiếm về quả phạt đền cho Barca ở thời gian bù giờ. Ảnh: ESPN Deportes

MB đánh giá, thầy trò Hansi Flick đã có một màn trình diễn kém cỏi, không kiểm soát được bóng, cũng chẳng tạo ra nổi cơ hội nguy hiểm nào, trong lúc hàng phòng ngự gặp nhiều khó khăn.

Theo tờ này, may cho Barca là Newcastle không phải là đội bóng hàng đầu châu Âu, nếu không họ đã có thể thua trận.

Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Hansi Flick nhìn thẳng vào vấn đề, thừa nhận đội của ông đã chơi không tốt: “Barca đã chơi không tốt trước Newcastle. Chúng tôi để mất bóng quá thường xuyên, đúng ý đồ đối thủ”.

Ông cho hay thêm: “Một trận đấu khó khăn với Barca, nhưng tôi hài lòng về đội của mình, đặc biệt là hàng thủ. Hôm nay, Barca đã phòng ngự rất tốt.

Barca cần phải cải thiện và làm mọi thứ tốt hơn khi có bóng. Điều tích cực ở lượt đi trên sân khách này là kết quả (hòa 1-1). Chúng tôi chắc chắn sẽ thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác ở lượt về tại Camp Nou”.

Lamine Yamal thực hiện thành công quả 11m, giúp Barca thoát thua. Ảnh: B/R Football

Barca sẽ tiếp Sevilla lúc 22h15 ngày 15/3, vòng 28 La Liga, trước khi tái đấu Newcastle lúc 0h45 ngày 19/3.

Theo Hansi Flick, điều tối quan trọng với các cầu thủ Barca lúc này là hồi phục một cách nhanh nhất.

“Ngay bây giờ, họ cần nghỉ ngơi. Nhiệm vụ của các cầu thủ là nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt cho trận đấu với Sevilla vào Chủ nhật.

Chúng tôi sẽ có vài ngày để chuẩn bị, sẽ không có thời gian nghỉ ngơi thực sự vào giai đoạn quyết liệt này đâu, khi bạn căng mình ở Champions League và La Liga, với lịch thi đấu 2-3 ngày/trận. Chúng ta phải thích nghi và làm mọi thứ đúng đắn trong thời gian này”.