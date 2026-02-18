Siêu phẩm và phản ứng của Vinicius

Vinicius Junior là nhân vật trung tâm tại Da Luz. Trên khía cạnh chuyên môn, anh ghi một siêu phẩm mở tỷ số cho Real Madrid ở trận lượt đi vòng play-off Champions League.

Nhưng tâm điểm còn nằm ngoài bóng đá. Cầu thủ Brazil tố cáo ngay trên sân rằng Gianluca Prestianni đã gọi anh là “con khỉ” trong lúc tranh cãi sau màn ăn mừng bàn thắng.

Vinicius và Mbappe ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Diario AS

Lời tố cáo khiến trọng tài người Pháp Francois Letexier kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc, trận đấu bị tạm dừng gần 10 phút. Chính Vinicius sau đó tuyên bố quy trình này “được thực hiện kém và chẳng có tác dụng gì”.

Ngay trên sân, Vinicius giải thích rất rõ: “Hắn gọi tôi là con khỉ”. Anh lặp lại điều đó với tất cả mọi người, trước tiên với trọng tài, rồi với đồng đội, đối thủ, sau đó là Alvaro Arbeloa và Jose Mourinho.

Vinicius ghi bàn ở phút 50 và chạy ra cột cờ góc ăn mừng bằng điệu nhảy. Hành động này khiến Prestianni khó chịu, tiến đến chất vấn cùng vài đồng đội, dẫn tới một vụ va chạm nhỏ giữa hai đội và Vini bị phạt thẻ vàng.

Vài giây sau, mọi thứ tưởng như lắng xuống. Lúc đó Vinicius và Prestianni vẫn lời qua tiếng lại, cầu thủ Argentina lấy áo che miệng. Chính khi ấy Vini chạy thẳng đến trọng tài tố cáo mình bị xúc phạm chủng tộc.

Prestianni bị cho là phân biệt chủng tộc với Vinicius. Ảnh: Diario AS

Khi trọng tài thực hiện động tác khoanh tay kích hoạt quy trình, Vinicius đi thẳng về ghế dự bị. Đồng đội, Arbeloa và các trợ lý nói chuyện với anh, Mourinho cũng tới trao đổi.

Anh vẫn lặp lại: “Hắn gọi tôi là con khỉ”. Trong lúc đó, Kylian Mbappe mắng thẳng mặt Prestianni, cũng như sau trận nói, cầu thủ này không xứng đáng được chơi ở Cúp C1.

Mbappe và Real Madrid bảo vệ Vini

Gần 10 phút sau, trọng tài kết thúc quy trình sau khi nói chuyện với Prestianni, người không bị phạt tại chỗ, chờ xem xét hình ảnh truyền hình sau trận. Khoảng phút 60, trận đấu tiếp tục và Vinicius bị khán giả la ó mỗi khi chạm bóng.

“Theo các đồng đội, cậu ta đã nói điều gì đó rất tệ, điều không nên nói. Chúng tôi đã đấu tranh lâu rồi và Vinicius chiến đấu vì chuyện này. Nếu phải che miệng để nói thì nghĩa là điều đó không đúng. Tôi tự hào về Vini và các đồng đội”, Fede Valverde nói trên sân.

Mbappe bảo vệ mạnh mẽ nhất. “Tôi sẽ kể những gì tôi thấy. Cầu thủ số 25, tôi không muốn nhắc tên vì không xứng, nói với Vini năm lần ‘mày là con khỉ’,...".

Không có hình ảnh xác nhận lời tố cáo của Vinicius, nhưng phía Real Madrid không nghi ngờ.

Trọng tài kích hoạt quy trình dừng trận đấu liên quan phân biệt chủng tộc. Ảnh: Lusa

Ở phía bên kia, hiểu rằng có thể không có bằng chứng chống lại học trò mình, Jose Mourinho chuyển hướng sang Vinicius: “Đáng lý Vinicius nên ăn mừng bàn thắng với các đồng đội. Cậu ta không nên khiêu khích 60.000 người”.

Những phút cuối rất căng thẳng, nhiều pha phạm lỗi và thẻ phạt cho cả hai đội, trong đó có chiếc thẻ đỏ dành cho Mourinho (2 thẻ vàng do phản ứng trọng tài).

Thời gian 12 phút bù giờ gần như không có bóng đá mà chỉ có căng thẳng. Trận đấu lại tạm dừng khi một chiếc bật lửa và một chai nước được ném xuống, trúng vào Vinicius, buộc trọng tài kích hoạt quy trình qua loa sân lần nữa.

Sau đó, trong đường hầm, đã xảy ra va chạm giữa Chủ tịch Benfica Rui Costa và nhân viên Real Madrid.

20 ngày sau thất bại khiến họ rơi khỏi top 8, Real Madrid rời Lisbon với lợi thế quan trọng, trong một trận cầu bị che phủ quá nhiều bởi những tranh cãi.