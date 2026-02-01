Barcelona nhập cuộc với hàng thủ thiếu chắc chắn, tạo điều kiện để Mallorca có vài cơ hội sớm. Tuy nhiên, đội khách không thể tận dụng, và đó là khoảnh khắc bước ngoặt của trận đấu. Khi Barca ổn định lại đội hình, sức ép nhanh chóng được gia tăng theo cách quen thuộc.

Barca duy trì mạch thắng - Ảnh: FCB

Phút 29, từ tình huống bóng bật ra sau cú sút xa của Rashford, Robert Lewandowski thể hiện bản năng sát thủ với pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm, mở tỷ số cho đội chủ sân Camp Nou.

Bàn thắng giúp Barca chơi thanh thoát hơn, dù họ vẫn bỏ lỡ thêm vài cơ hội ngon ăn trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Barcelona. Phút 61, Lamine Yamal ghi dấu ấn bằng cú sút xa quyết đoán, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Mallorca, nhân đôi cách biệt. Khi đối thủ bắt đầu xuống sức, Barca tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công.

Phút 83, Bernal khép lại chiến thắng 3-0 bằng pha dứt điểm chính xác. Ba điểm trọn vẹn giúp Barcelona tạm nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 4 điểm, củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu.

Ghi bàn:

Barcelona: Lewandowski 29', Yamal 61', Bernal 83'

Đội hình xuất phát:

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde, Fermin Lopez, Casado, Olmo, Yamal, Rashford, Lewandowski

Mallorca: Roman, Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica, Mascarell, Costa, Virgili, Torre, Morey, Muriqi