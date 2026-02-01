Real Madrid phải nhờ tới khoảnh khắc tỏa sáng muộn của Mbappe mới khuất phục được Rayo Vallecano, trong trận đấu đầy căng thẳng tại Bernabeu.

Bước vào trận đấu, Rayo Vallecano thể hiện rõ quyết tâm giành điểm khi tổ chức pressing chủ động và sẵn sàng chơi đôi công với Real Madrid. Tuy nhiên, ý đồ ấy sớm bị phá vỡ ở phút 15. Từ đường chuyền thuận lợi của Brahim Diaz, Vinicius Junior có pha xử lý cá nhân xuất sắc, vượt qua nhiều hậu vệ rồi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Vinicius ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Real Madrid - Ảnh: RMCF

Bàn thắng giúp Real Madrid chơi hưng phấn hơn. Đội bóng Hoàng gia kiểm soát thế trận, liên tục bắn phá khung thành Vallecano, nhưng sự thiếu sắc bén của các chân sút khiến cách biệt không được nhân đôi trong hiệp một.

Sang hiệp hai, thế trận bất ngờ đảo chiều. Phút 49, Rayo Vallecano tung ra đòn phản công sắc lẹm, khi Garcia có đường chuyền xé toang hàng thủ Real Madrid để Frutos băng xuống dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 1-1.

Bị chạm tự ái, Real Madrid dồn toàn lực tấn công. Dù tạo ra hàng loạt cơ hội, đội chủ nhà vẫn gặp bế tắc trước hàng thủ kiên cường của đối phương. Phút 80, cục diện thay đổi khi Ciss nhận thẻ đỏ, khiến Vallecano chỉ còn chơi với 10 người.

Mbappe tỏa sáng đúng lúc, Real Madrid thắng nhọc - Ảnh: RMCF

Phải chờ đến phút bù giờ 90+8, Real Madrid mới tìm được bàn quyết định. Mbappe lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Nobel Mendy phạm lỗi với Diaz, ấn định chiến thắng nhọc nhằn 2-1 cho “Los Blancos”.

Ghi bàn:

Real Madrid: Vinicius (15'), Mbappe (90'+10, pen)

Rayo Vallecano: J. de Frutos (49')

Thẻ đỏ:

Rayo Vallecano: P. Ciss (81'), Chavarría (90'+14, 2 thẻ vàng)

Đội hình xuất phát:

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga, Guler, Tchouameni, Bellingham, Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria, Ciss, Gumbau, Akhomach, Palazon, Garcia, Frutos