Hành quân đến sân Elche trong khuôn khổ La Liga, Barcelona nhanh chóng thể hiện đẳng cấp bằng lối chơi kiểm soát bóng mạch lạc và đầy tốc độ.

Ngay phút thứ 6, tài năng trẻ Yamal ghi dấu ấn với pha thoát xuống tinh tế, vượt qua thủ môn để mở tỷ số sau đường chọc khe sắc bén của Dani Olmo.

Yamal có trận đấu chói sáng - Ảnh: 433

Dù bị ép sân, Elche vẫn kiên trì triển khai lối chơi kiểm soát bóng theo triết lý của HLV Eder Sarabia. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 29, khi Alvaro Rodriguez tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của Barca để ghi bàn gỡ hòa.

Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, Ferran Torres kịp thời đưa Barcelona vượt lên dẫn 2-1, tiếp tục phong độ ghi bàn ổn định tại La Liga. Sang hiệp hai, biến cố xảy ra khi Raphinha chấn thương, buộc HLV Hansi Flick phải điều chỉnh nhân sự.

Marcus Rashford cũng góp công vào chiến thắng của Barca - Ảnh: DF

Những thay đổi ấy nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 72, từ pha đi bóng đầy nỗ lực của Yamal, bóng bật ra đúng tầm chân Marcus Rashford, để tiền đạo người Anh dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 3-1. Ba điểm quan trọng giúp Barca tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Ghi bàn

Elche: Rodriguez (29')

Barca: Yamal (6'), Torres (40'), Rashford (72')

Đội hình thi đấu

Elche: Pena, Pedrosa, Victor Chust, Affengruber, John Donald, Aguado, Mendoza, Diangana, Valera, Rodriguez, Andre Silva.

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Olmo, Yamal, Fermin, Raphinha, Torres.