1. Mùa đông vừa qua, khi GĐTT Deco khảo sát thị trường chuyển nhượng, ông nhận ra mình không thể đáp ứng yêu cầu của Hansi Flick là đưa về một trung vệ.

Khi đó, ông nghĩ đến Joao Cancelo. Dù Inter Milan đang chạy đua đến những giờ cuối để đưa anh về sân chơi Serie A, bộ phận thể thao Barcelona vẫn bình tĩnh.

Barca trở lại ngôi đầu La Liga. Ảnh: MD

Họ có sự hậu thuẫn của Jorge Mendes – người đại diện của hậu vệ người Bồ Đào Nha – cùng với mong muốn trở lại La Liga của chính cầu thủ này.

Theo lời Cancelo, anh đặt cược vào việc trở lại nơi từng khiến mình hạnh phúc. Anh đã không sai.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha, sau thời gian phiêu lưu ở Saudi Pro League, tìm lại nụ cười tại Camp Nou và thậm chí còn thuyết phục được cả Flick.

Joao Cancelo thi đấu nổi bật bên cánh trái Barca, với pha kiến tạo để Frenkie de Jong nhân đôi cách biệt sau nửa giờ thi đấu.

Marc Bernal là tác giả bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 4, trong khi Fermin Lopez ấn định kết quả 3-0 vào cuối trận từ đường chuyền của Lamine Yamal.

2. “Cancelo đã có một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi thấy được phẩm chất của cậu ấy, cậu ấy tạo ra nhiều cơ hội tốt, đặc biệt là trong hiệp 1. Đó là điều tôi muốn thấy từ Joao”, HLV người Đức khen ngợi.

“Đúng vậy. Đây là trận đấu hay nhất của tôi kể từ khi trở lại”, Cancelo khẳng định đầy lạc quan, sau khi nhận giải cầu thủ hay nhất trận.

“Tôi phải tận dụng cơ hội khi HLV trao. Tôi cảm thấy mình đã tập luyện rất tốt. Và rồi mọi thứ thể hiện trên sân”.

Cancelo thi đấu nổi bật. Ảnh: FCB

Với HLV Luis Castro của Levante, chiến thuật của Barcelona không khiến ông bất ngờ. Nhưng sức mạnh của Cancelo thì có.

“Chúng tôi biết Barca có những cầu thủ bám biên để tấn công trực diện. Ở cánh trái chúng tôi phòng ngự tốt hơn so với bên phải. Chúng tôi đã trao đổi để điều chỉnh vì đã để lộ quá nhiều khoảng trống và họ khai thác rất tốt”.

Sự náo nhiệt mà Cancelo tạo ra bên hành lang trái lại đối lập với sự im ắng bên cánh phải – nơi Lamine Yamal hoạt động.

3. Khi Flick báo cho Lamine Yamal biết sẽ thay anh ra, số 10 nhíu mày. Thái độ ấy không thay đổi khi anh nhìn thấy số áo của mình trên bảng điện tử.

Yamal, trong trận thắng thứ 100 với Barca, giận dữ tháo băng ở tay và lầm lũi bước về băng ghế dự bị. Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ 18 tuổi có thái độ như vậy.

Trước đó, trong trận đấu Champions League với Eintracht Frankfurt, anh phản ứng bằng cách lẩm bẩm khi rời sân và tỏ vẻ không hài lòng khi ngồi xuống ghế dự bị.

Yamal có phản ứng xấu khi bị thay ra. Ảnh: EFE

Tuy nhiên, Flick tỏ ra không bận tâm trước phản ứng của cầu thủ trẻ. “Phản ứng gì? Lamine Yamal giận à? Điều quan trọng với tôi là chúng tôi đã thắng trận và còn những cầu thủ khác xứng đáng được thi đấu”, ông trả lời.

Nhà cầm quân người Đức tránh nhìn vào Lamine để tập trung vào Roony Bardghji – người vào thay: “Cậu ấy cũng xứng đáng ra sân, rất chuyên nghiệp và tập luyện rất tốt”.

Sự thất vọng của Lamine không ảnh hưởng đến chiến thắng của Barcelona. “Khi đối đầu với một khối phòng ngự thấp, bạn cần sự xâm nhập của các tiền vệ. Chúng tôi phải tìm giải pháp bên hành lang trái. Việc ghi bàn theo cách đó rất tích cực”, Flick phân tích.

Flick kết luận: “Việc trở lại vị trí dẫn đầu là rất quan trọng. Điều đó rất tích cực”.

Barca trở lại ngôi đầu La Liga với 1 điểm hơn Real Madrid. Đội quân của Flick sẽ gặp chướng ngại vật Villarreal cuối tuần này, và sau đó là “nhiệm vụ bất khả thi” trước Atletico ở lượt về bán kết Cúp Nhà Vua (lượt đi thua 0-4).