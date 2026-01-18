Ở vòng 18 Bundesliga, Bayern Munich phải làm khách trên sân của RB Leipzig và sớm đối diện nhiều khó khăn. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi, tạo ra sức ép lớn ngay từ đầu trận.

Kane và các đồng đội chơi bùng nổ trong hiệp hai - Ảnh: FCBM

Phút thứ 7, Nusa có cơ hội rõ rệt nhưng không thể tận dụng. Tuy nhiên, Leipzig cũng không phải chờ đợi quá lâu. Phút 21, Romulo băng cắt dứt điểm chuẩn xác sau pha tấn công biên sắc nét, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Những phút sau đó, Leipzig tiếp tục chơi tự tin nhưng Nusa thêm một lần bỏ lỡ đáng tiếc. Bayern chỉ kịp tạo ra vài tình huống lên bóng cuối hiệp một song chưa thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn đổi chiều. Bayern Munich tăng tốc mạnh mẽ và nhanh chóng áp đặt thế trận.

Bayern Munich ngược dòng thắng đậm trên sân khách - Ảnh: FCBM

Phút 54, Serge Gnabry gỡ hòa 1-1 sau đường chuyền của Dayot Upamecano. Đến phút 67, Harry Kane ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, với pha kiến tạo của Michael Olise.

Càng về cuối, Bayern càng tỏ ra sắc bén. Phút 83, Olise tiếp tục kiến tạo để Tah lập công, trước khi Pavlovic ghi bàn ở phút 85. Phút 88, chính Olise ấn định chiến thắng 5-1, khép lại màn lội ngược dòng ấn tượng của “Hùm xám”.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Kompany dùy trì khoảng cách 11 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Dortmund.

Ghi bàn:

RB Leipzig: Romulo 21'

Bayern Munich: Gnabry 50', Kane 67', Tah 83', Palovic 85', Olise 88'

Đội hình xuất phát

RB Leipzig: Gulacsi, Baku, Orban, Lukeba, Raum, Schlager, Seiwald, Baumgartner, Diomande, Romulo, Nusa

Bayern Munich: Neuer, Bishop, Upamecano, Tah, Ito, Pavlovic, Goretzka, Karl, Gnabry, Diaz, Kane