Tiếp đón FC Köln, đội đang gặp nhiều khó khăn ở nửa dưới bảng xếp hạng, Bayern Munich được đánh giá vượt trội về mọi mặt.

Tuy nhiên, Koln nhập cuộc đầy quả cảm, tổ chức phòng ngự kỷ luật và khiến các chân sút đội khách gặp nhiều khó khăn trong phần lớn hiệp một. Bất ngờ xảy ra ở phút 41 khi Maina tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Trung vệ Kim Min-jae ghi bàn quan trọng cho Bayern Munich - Ảnh: Bundesliga

Bàn thua như “gáo nước lạnh” giúp Bayern nhanh chóng tỉnh giấc. Ngay trước giờ nghỉ, phút 45+5, Serge Gnabry dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1 và mở ra thế trận hoàn toàn khác cho đội khách.

Sang hiệp hai, sức ép Bayern tạo ra ngày một lớn. Koln chống đỡ kiên cường nhưng không thể đứng vững.

Phút 71, trung vệ Kim Min-jae lên tiếng với pha lập công nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 84, tài năng trẻ Lennart Karl ấn định chiến thắng 3-1 cho Bayern Munich.

"Hùm xám" vẫn chưa thua tại giải quốc nội mùa này - Ảnh: Bundesliga

Với kết quả này, thầy trò HLV Vincent Kompany tiếp tục dẫn đầu Bundesliga sau 17 vòng đấu với 47 điểm, hơn Dortmund 11 điểm và vẫn duy trì thành tích bất bại đầy ấn tượng.

Ghi bàn:

Koln: Maina 41'

Bayern: Gnabry 45+5', Kim Min-jae 71', Karl 84'

Đội hình xuất phát:

Koln: Schwabe, Sebulonsen, Simpson-Pusey, Ozkacar, Thielmann, Krauss, Kaminski, Lund, Maina, El Mala, Ache

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Kim Min Jae, Tah, Ito, Pavlovic, Goretzka, Olise, Gnabry, Diaz, Harry Kane