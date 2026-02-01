Bất chấp bầu không khí cuồng nhiệt tại Volksparkstadion, Bayern Munich nhập cuộc đầy chủ động, dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

harry kane bayern munich.jpg
Harry Kane ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 - Ảnh: FCBM

Tuy nhiên, khi thế trận đang giằng co, đội chủ nhà Hamburger bất ngờ khai thông bế tắc. Sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Remberg bị phạm lỗi và Fabio Vieira không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền, đánh bại Manuel Neuer.

Bayern nhanh chóng đáp trả. Phút 42, từ pha căng ngang của Joshua Kimmich, Harry Kane dứt điểm quyết đoán, gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp hai, HLV Vincent Kompany tung Luis Diaz vào sân và chỉ sau 45 giây, cầu thủ người Colombia đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

bayern munich.jpg
 Luis Diaz cũng lập công nhưng Bayern chỉ có được 1 điểm - Ảnh: Bundesliga

Tuy nhiên, Hamburger tiếp tục cho thấy sự lì lợm khi Vuskovic đánh đầu gỡ hòa 2-2. Những phút cuối, Bayern dồn ép mạnh mẽ nhưng không thể tìm thêm bàn thắng.

Trận hòa vẫn giúp “Hùm xám” duy trì ngôi đầu với khoảng cách 9 điểm so với Borussia Dortmund.

Ghi bàn

Hamburger: Vieira (34' phạt đền), Vuskovic (53')

Bayern Munich: Kane (42'), Diaz (46')

Đội hình xuất phát

Hamburger: Fernandes, Capaldo, Vuskovic, Elfadli, Mikelbrencis, Lokonga, Remberg, Muheim, Jatta, Vieira, Konigsdorffer

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Kim Min Jae, Davies, Kimmich, Pavlovic, Gnabry, Olise, Karl, Kane.

Bảng xếp hạng Bundesliga 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Bayern Munich 20 16 3 1 56 51
2 Borussia Dortmund 19 12 6 1 21 42
3 1899 Hoffenheim 20 13 3 4 20 42
4 RB Leipzig 20 11 3 6 11 36
5 VfB Stuttgart 19 11 3 5 10 36
6 Bayer Leverkusen 19 11 2 6 12 35
7 SC Freiburg 19 7 6 6 -1 27
8 Eintracht Frankfurt 20 7 6 7 -5 27
9 Union Berlin 20 6 6 8 -8 24
10 FC Koln 20 6 5 9 -3 23
11 FC Augsburg 20 6 4 10 -13 22
12 Borussia Monchengladbach 20 5 6 9 -9 21
13 Hamburger SV 19 4 7 8 -10 19
14 VfL Wolfsburg 20 5 4 11 -14 19
15 Werder Bremen 20 4 7 9 -16 19
16 FSV Mainz 05 20 4 6 10 -10 18
17 FC St. Pauli 20 3 5 12 -16 14
18 FC Heidenheim 19 3 4 12 -25 13