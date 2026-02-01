Bất chấp bầu không khí cuồng nhiệt tại Volksparkstadion, Bayern Munich nhập cuộc đầy chủ động, dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Harry Kane ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 - Ảnh: FCBM

Tuy nhiên, khi thế trận đang giằng co, đội chủ nhà Hamburger bất ngờ khai thông bế tắc. Sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Remberg bị phạm lỗi và Fabio Vieira không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền, đánh bại Manuel Neuer.

Bayern nhanh chóng đáp trả. Phút 42, từ pha căng ngang của Joshua Kimmich, Harry Kane dứt điểm quyết đoán, gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp hai, HLV Vincent Kompany tung Luis Diaz vào sân và chỉ sau 45 giây, cầu thủ người Colombia đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Luis Diaz cũng lập công nhưng Bayern chỉ có được 1 điểm - Ảnh: Bundesliga

Tuy nhiên, Hamburger tiếp tục cho thấy sự lì lợm khi Vuskovic đánh đầu gỡ hòa 2-2. Những phút cuối, Bayern dồn ép mạnh mẽ nhưng không thể tìm thêm bàn thắng.

Trận hòa vẫn giúp “Hùm xám” duy trì ngôi đầu với khoảng cách 9 điểm so với Borussia Dortmund.

Ghi bàn

Hamburger: Vieira (34' phạt đền), Vuskovic (53')

Bayern Munich: Kane (42'), Diaz (46')

Đội hình xuất phát

Hamburger: Fernandes, Capaldo, Vuskovic, Elfadli, Mikelbrencis, Lokonga, Remberg, Muheim, Jatta, Vieira, Konigsdorffer

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Kim Min Jae, Davies, Kimmich, Pavlovic, Gnabry, Olise, Karl, Kane.