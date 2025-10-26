Trận đấu giữa Borussia Mönchengladbach và Bayern Munich khởi đầu muộn 15 phút do xe buýt của đội khách bị kẹt trên đường đến sân.

Dẫu vậy, "Hùm xám" nhanh chóng tạo ra sóng gió khi Luis Díaz sút chệch cột dọc trong tình huống đầu tiên. Phút 19, Gladbach chỉ còn 10 người sau khi Jens Castrop nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng thô bạo với Díaz.

Lennart Karl (số 42) ghi bàn thắng đẹp mắt - Ảnh: FCBM

Được chơi hơn người trong phần lớn thời gian, Bayern vẫn loay hoay trước hàng thủ dày đặc của đội chủ nhà. Harry Kane bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 42, khiến hiệp 1 khép lại đầy bế tắc.

Bước sang hiệp 2, HLV Vincent Kompany tung Raphael Guerreiro và Konrad Laimer vào sân, và thế trận lập tức khởi sắc.

Sau khi bàn thắng của Kane bị VAR từ chối vì việt vị, Joshua Kimmich khai thông thế bế tắc ở phút 64 với cú dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm. Chỉ 5 phút sau, Guerreiro nhân đôi cách biệt bằng pha phối hợp mẫu mực bên cánh phải.

Bayern có trận thắng thứ 13 liên tiếp từ đầu mùa - Ảnh: FCBM

Phút 76, Kompany trao cơ hội cho tài năng 17 tuổi Lennart Karl, và anh lập tức tỏa sáng. Chỉ 5 phút sau khi vào sân, Karl tung cú sút xa tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 3-0, tiếp tục phong độ bùng nổ sau khi vừa ghi bàn ở Champions League.

Kết quả này không chỉ giúp Bayern Munich củng cố ngôi đầu Bundesliga, mà còn khẳng định sức mạnh và chiều sâu đáng sợ dưới thời Kompany.

Ghi bàn

Bayern Munich: Kimmich 64', Guerreiro 69', Karl 81'

Thẻ đỏ

Monchengladbach: Jens Castrop 19'

Đội hình thi đấu

Monchengladbach: Nicolas, Castrop, Elvedi, Diks, Netz, Sander, Engelhardt, Honorat, Stoger, Reitz, Tabakovic

Bayern Munich: Urbig, Boey, Upamecano, Kim Min Jae, Bischof, Kimmich, Goretzka, Olise, Harry Kane, Diaz, Jackson