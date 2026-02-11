Al Nassr bước vào vòng 1/8 AFC Champions League Two với quyết tâm cao độ, trong bối cảnh họ chưa giành được danh hiệu nào kể từ khi Cristiano Ronaldo gia nhập.

Dù đây chỉ là sân chơi hạng hai cấp châu lục, đội bóng Saudi Arabia vẫn xem giải đấu là cơ hội quan trọng để khẳng định vị thế.

Al Nassr được chơi trên sân nhà ở lượt về - Ảnh: CLB

Ronaldo tiếp tục vắng mặt do không đạt thể trạng tốt sau quãng thời gian “đình công”. Tuy nhiên, với dàn sao chất lượng, Al Nassr vẫn được đánh giá vượt trội so với chủ nhà Arkadag.

Ngay từ đầu trận, đại diện Saudi Arabia nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Phút 19, Angelo tung đường chuyền thuận lợi để Al Hamdan dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội khách. Sau bàn thắng, thế trận diễn ra sôi động khi hai đội liên tục đáp trả, nhưng không có thêm bàn thắng trước giờ nghỉ.

Ghi bàn

Al Nassr: Al Hamdan 19'

Đội hình thi đấu

Arkadag: Caryyev, Mammedov, Annagulyyev, Saparow, Sapargulyyev, Beknazarow, Hojayew, Gurbanow, Ballakow, Hydyrow, Durdyyew

Al Nassr: Bento, Boushal, Al Sharari, Al Amri, Al Najdi, Angelo, Al Hassan, Yahya, Al Hamdan, Ghareeb, Abdulkareem