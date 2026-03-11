HDE19MHXQAAatrH.jpg
Đội hình ra sân Bayern Munich
editorial_uefa_com atalanta_bc_v_fc_bayern_munchen_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (7).jpg
Ngay phút 12, Stanisic mở tỷ số cho Hùm xám với pha đệm cận thành dễ dàng
HDE1sSeXoAAr pm.jpg
Niềm vui đến sớm với dàn sao Bayern
HDE3t4pXUAAsZxa.jpg
Phút 22, Michael Olise nhân đôi cách biệt cho đội khách
HDFAaoHWMAAZLBP.jpg
editorial_uefa_com atalanta_bc_v_fc_bayern_munchen_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (6).jpg
Giữa hiệp một, Gnabry lẻn xuống nâng tỷ số lên 3-0
editorial_uefa_com atalanta_bc_v_fc_bayern_munchen_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (5).jpg
Bayern áp đảo đối thủ hoàn toàn
HDE8 OuXYAALHD1.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Bayern Munich
editorial_uefa_com atalanta_bc_v_fc_bayern_munchen_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (3).jpg
Ngay đầu hiệp hai, Nicolas Jackson kết thúc chìm chân phải ghi bàn thứ 4
HDFDmW_aMAI9bVY.jpg
Jackson hoàn thành nhiệm vụ thay thế Harry Kane chấn thương
editorial_uefa_com atalanta_bc_v_fc_bayern_munchen_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (1).jpg
Phút 64, Olise rẽ vào từ biên phải rồi cứa lòng chân trái điệu nghệ nâng tỷ số lên 5-0
editorial_uefa_com atalanta_bc_v_fc_bayern_munchen_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (2).jpg
Michael Olise gợi nhớ hình ảnh ngôi sao Arjen Robben một thời
editorial_uefa_com atalanta_bc_v_fc_bayern_munchen_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg.jpg
Sau đó, Musiala cũng có dịp ăn mừng khi nhập thành ghi bàn
editorial_uefa_com atalanta_bc_v_fc_bayern_munchen_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (8).jpg
Phút bù giờ, Pasalic ghi bàn danh dự cho đội chủ nhà
HDFMfSMWIAAHQzg.jpg
Đại thắng 6-1 ngay trên sân khách, Bayern Munich đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League

Nguồn ảnh: 433, Uefa, FC Bayern