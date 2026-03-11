Nguồn ảnh: 433, Uefa, FC Bayern
Bàn thắng trên chấm penalty ở phút bù giờ của Lamine Yamal đem về kết quả hòa 1-1 cho Barcelona, trong chuyến làm khách khó khăn trên sân Newcastle.
HLV Kim Sang Sik triệu tập Nguyễn Filip trở lại tuyển Việt Nam sau nhiều đợt tập trung vắng mặt được coi bất ngờ lớn nhất tới từ chiến lược gia người Hàn Quốc.
Kết quả bóng đá hôm nay 11/3/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Mario Lemina ghi bàn duy nhất giúp Galatasaray đánh bại Liverpool 1-0, ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2025/26.
Trong nỗ lực trụ hạng V-League 2025/26, PVF-CAND bổ nhiệm ông Trần Tiến Đại thay cho HLV Nguyễn Thành Công từ vòng 15.