Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 9
(giờ Việt Nam)
|ngày - giờ
|trận đấu
|TRỰC TIẾP
|25/10/2025 02:00:00
|Leeds 2-1 West Ham
|K+Sport1
|25/10/2025 21:00:00
|Chelsea - Sunderland
|K+Sport1
|25/10/2025 21:00:00
|Newcastle - Fulham
|K+Sport2
|25/10/2025 23:30:00
|Manchester United - Brighton
|K+Sport1
|26/10/2025 02:00:00
|Brentford - Liverpool
|K+Sport1
|26/10/2025 21:00:00
|Wolves - Burnley
|K+Cine
|26/10/2025 21:00:00
|Arsenal - Crystal Palace
|K+Sport1
|26/10/2025 21:00:00
|Aston Villa - Manchester City
|K+Sport2
|26/10/2025 21:00:00
|Bournemouth - Nottingham Forest
|K+Action
|26/10/2025 23:30:00
|Everton - Tottenham
|K+Sport1
