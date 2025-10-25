Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 9
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu TRỰC TIẾP
25/10/2025 02:00:00 Leeds  2-1  West Ham K+Sport1
25/10/2025 21:00:00 Chelsea - Sunderland K+Sport1
25/10/2025 21:00:00 Newcastle - Fulham K+Sport2
25/10/2025 23:30:00 Manchester United - Brighton K+Sport1
26/10/2025 02:00:00 Brentford - Liverpool K+Sport1
26/10/2025 21:00:00 Wolves - Burnley K+Cine
26/10/2025 21:00:00 Arsenal - Crystal Palace K+Sport1
26/10/2025 21:00:00 Aston Villa - Manchester City K+Sport2
26/10/2025 21:00:00 Bournemouth - Nottingham Forest K+Action
26/10/2025 23:30:00 Everton - Tottenham K+Sport1