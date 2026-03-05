Tờ AS cho hay, không khí căng thẳng đã diễn ra ở đại bản doanh Real Madrid, sau trận thua thảm hại Getafe cuối tuần qua. Đó là thất bại thứ 2 liên tiếp của họ ở La Liga, khiến vừa mới kịp đánh chiếm ngôi đầu của Barca, nhờ hơn 1 điểm, giờ đang kém tới 4 điểm.

Theo nguồn trên, đã có cuộc họp giữa HLV Arbeloa với dàn sao Real Madrid, trong đó nhiều cầu thủ tỏ ra bất mãn, không phục nhà cầm quân này.

Arbeloa chịu sức ép lớn, có thể bị sa thải nếu Real Madrid tiếp tục chơi không tốt. Ảnh: Defensa

Nhà báo chuyên đưa tin tức về nội bộ Real Madrid là Anton Meana cung cấp thêm tình hình đáng lo ở Bernabeu: các cầu thủ chia phe cánh trong phòng thay đồ, mất niềm tin vào HLV Alvaro Arbeloa, ở giai đoạn nước rút của mùa giải khiến Chủ tịch Perez không khỏi đau đầu.

Đáng kể hơn, Real Madrid lúc này không còn thủ lĩnh thực sự nào có thể gắn kết toàn đội, để giải quyết nhanh chóng tình hình trước mắt.

Thông tin cho hay, các cầu thủ Real Madrid mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của Arbeloa. Ban đầu đội vui mừng vì đánh chiếm được ngôi đầu của Barca. Nhưng thực tế phũ đến ngay tuần sau đó - Real Madrid để thua 2 trận gần nhất ở La Liga và hiện đang kém đoàn quân của Hansi Flick 4 điểm, sau 26 vòng đấu.

Tổng cộng, Real Madrid đã thua 5 trận, kể từ khi Arbeloa được chọn thay Xabi Alonso, hồi tháng 1.

Tại vòng 16 đội Champions League của Arbeloa và Real Madrid là thách thức mang tên Man City, với át chủ bài Kylian Mbappe còn chưa biết liệu có thể kịp phục hồi chấn thương, để ra sân.

Theo các nguồn tin, chỉ có các danh hiệu mới khiến Arbeloa giữ được công việc của mình ở Bernabeu. Thậm chí, nếu Real Madrid tiếp tục chơi kém, ‘ông trùm’ Perez có thể sa thải sớm Arbeloa mà không đủ kiên nhẫn chờ đến cuối mùa.

AS cho biết, thời hạn cho Arbeloa có thể chỉ vài trận nữa, đặc biệt nếu Real Madrid để thua Man City (12 và 18/3), thì khả năng cao không còn cơ hội sửa sai.

Giữa lúc ‘ghế’ của Arbeloa bấp bênh, những tin tức Jurgen Klopp trên đường đến Bernabeu gia tăng. Người ta cho rằng, đôi bên đang có những đàm phán cụ thể và vị chiến lược gia người Đức sẽ trở lại công việc huấn luyện vào mùa hè này.