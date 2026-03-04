Thất bại của Real Madrid trước Getafe đêm thứ Hai vừa qua để lại vết thương còn sâu và đáng lo hơn khoảng cách 4 điểm mà họ hiện kém Barcelona trên bảng xếp hạng La Liga.

Trong trận đấu ở Bernabeu, Rodrygo đã bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) và rách sụn chêm ngoài ở đầu gối phải, khiến anh phải nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải, cũng như kỳ World Cup 2026, thời điểm khai mạc chỉ còn 100 ngày.

Rodrygo phải xa sân cỏ 1 năm. Ảnh: EFE

Cầu thủ người Brazil vào sân ở phút 54 khi đội nhà đang bị Getafe dẫn 1-0, nhằm tìm kiếm cơ hội lội ngược dòng. Đến phút 66, đầu gối phải của anh bị “kẹt cứng” sau một pha rê bóng vượt qua Liso bên cánh trái. Anh ngã xuống sân vài giây ở ngoài đường biên.

Rodrygo sau đó đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, anh kết thúc trận đấu trong tình trạng liên tục ôm đầu gối, với cảm giác không ổn.

Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám ban đầu ngay tại sân và hẹn anh kiểm tra thêm vào thứ Ba (giờ địa phương). Chính trong các xét nghiệm này, chấn thương nghiêm trọng đã được phát hiện và Real Madrid xác nhận trong thông báo y tế.

Real Madrid dự trù anh sẽ mất khoảng 1 năm để có thể hồi phục hoàn toàn để trở lại sân cỏ.

Rodrygo là cầu thủ thứ 5 trong đội hình bị đứt dây chằng chéo trong vòng hai năm rưỡi qua, sau Thibaut Courtois, David Alaba, Dani Carvajal và Militao, người vừa bắt đầu trở lại , tiếp tục dính chấn thương vào ngày 9/11 năm ngoái, lần này là đứt dây chằng chéo ở đầu gối còn lại.

Đây là tin xấu với Carlo Ancelotti trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Ngược lại, chấn thương của Rodrygo tăng hy vọng cho Neymar để trở lại khoác áo Canarinha.