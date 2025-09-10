Dù thiếu vắng "nhạc trưởng" Lionel Messi, Argentina vẫn chủ động kiểm soát bóng, liên tục tổ chức các pha phối hợp tấn công qua chân Leandro Paredes, Rodrigo de Paul hướng đến Lautaro Martinez và Nicolas Gonzalez.

Lautaro Martinez hay Mac Allister đều bất lực trước hàng thủ chủ nhà - Ảnh: AFA

Tuy nhiên, hàng thủ Ecuador chơi kín kẽ, hóa giải thành công. Ngược lại, đội chủ nhà tận dụng tốc độ của Nilson Angulo và sự kinh nghiệm của Enner Valencia để tạo ra những pha phản công nguy hiểm.

Bước ngoặt đến ở phút 31 khi Nicolas Otamendi nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến Argentina chỉ còn 10 người. Phút 45+13, sau khi VAR can thiệp, Ecuador được hưởng phạt đền và Enner Valencia lạnh lùng dứt điểm thành công, mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp hai, Argentina dồn lên tấn công với Paredes và Lo Celso cầm nhịp, nhưng thủ thành Hernan Galindez cùng hàng phòng ngự Ecuador vẫn đứng vững.

Enner Valencia ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: CONMEBOL

Đến giữa hiệp, Ecuador cũng chỉ còn 10 người khi Moises Caicedo bị truất quyền thi đấu, song đội chủ nhà phòng ngự chặt chẽ, bảo toàn lợi thế.

Dù tạo ra nhiều pha bóng từ phạt góc và các tình huống tạt cánh, Argentina không thể xuyên phá. Chung cuộc, Ecuador thắng 1-0.

Dẫu vậy, kết quả này không ảnh hưởng đến vị trí đầu bảng của Argentina với 38 điểm, trong khi Ecuador cán đích nhì bảng với 29 điểm.