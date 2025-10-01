Cựu danh thủ Jaime Carragher cho rằng, Ruben Amorim nên rời MU càng sớm càng tốt và chấm dứt nhiệm kỳ thảm họa của mình tại Old Trafford.
Nhận định bóng đá Kairat Almaty vs Real Madrid: Ở lượt trận thứ hai Cúp C1, Real Madrid muốn trút giận trước đối thủ yếu Kairat Almaty.
Khi Benfica làm khách của Chelsea ở vòng bảng Champions League (2h ngày 1/10), đội bóng thủ đô Lisbon cần một Jose Mourinho ngạo nghễ.
Thuyền trưởng mát tay Oliver Glasner được loan tin sẵn sàng đến Old Trafford, thay Ruben Amorim dẫn dắt MU, giúp đội thoát khỏi ác mộng.
HLV Conte đưa ra lời cảnh báo đanh thép tới Kevin de Bruyne, sau khi ngôi sao người Bỉ bày tỏ nỗi bức xúc lúc bị thay ra ở trận thua 1-2 trước AC Milan.