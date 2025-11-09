|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10
|
08/11
18:00
|
PVF-CAND 2-2 Thể Công Viettel
|
FPT Play, TV 360+9
|
HẠNG NHẤT 2025/26 - VÒNG 7
|
08/11
18:00
|
Trường Tươi Đồng Nai 1-0 Quy Nhơn United
|
FPT Play, TV 360+11
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 11
|
08/11
19:30
|
Tottenham 2-2 Manchester Utd
|
K+ SPORT 1
|
08/11
22:00
|
Everton 2-0 Fulham
|
K+ SPORT 1
|
West Ham 3-2 Burnley
|
K+ SPORT 2
|
09/11
00:30
|
Sunderland 2-2 Arsenal
|
K+ SPORT 1
|
09/11
03:00
|
Chelsea 3-0 Wolverhampton
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 12
|
08/11
20:00
|
Girona 1-0 Alaves
|
SCTV 15
|
08/11
22:15
|
Sevilla 1-0 Osasuna
|
SCTV 15
|
09/11
00:30
|
Atletico Madrid 3-1 Levante
|
SCTV 15
|
09/11
03:00
|
Espanyol 0-2 Villarreal
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 11
|
08/11
21:00
|
Como 0-0 Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
Lecce 0-0 Verona
|
ON SPORTS NEWS
|
09/11
00:00
|
Juventus 0-0 Torino
|
ON FOOTBALL
|
09/11
02:45
|
Parma 2-2 AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 10
|
08/11
21:30
|
Hamburg 1-1 Dortmund
|
TV 360
|
Hoffenheim 3-1 RB Leipzig
|
TV 360
|
Leverkusen 6-0 Heidenheim
|
TV 360
|
Union Berlin 2-2 Bayern Munich
|
TV 360
|
09/11
00:30
|
M’gladbach 3-1 Koln
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 12
|
08/11
23:00
|
Marseille 3-0 Brest
|
ON SPORTS NEWS
|
09/11
01:00
|
Le Havre 1-0 Nantes
|
ON SPORTS NEWS
|
09/11
03:05
|
Monaco 1-4 Lens
|
ON SPORTS NEWS
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
09/11
08:00
|
Inter Miami - Nashville
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 8
|
08/11
20:50
|
NEOM 1-3 Al Nassr
