Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10

08/11

18:00

PVF-CAND 2-2 Thể Công Viettel

FPT Play, TV 360+9

HẠNG NHẤT 2025/26 - VÒNG 7

08/11

18:00

Trường Tươi Đồng Nai 1-0 Quy Nhơn United

FPT Play, TV 360+11

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 11

08/11

19:30

Tottenham 2-2 Manchester Utd

K+ SPORT 1

08/11

22:00

Everton 2-0 Fulham

K+ SPORT 1

West Ham 3-2 Burnley

K+ SPORT 2

09/11

00:30

Sunderland 2-2 Arsenal

K+ SPORT 1

09/11

03:00

Chelsea 3-0 Wolverhampton

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 12

08/11

20:00

Girona 1-0 Alaves

SCTV 15

08/11

22:15

Sevilla 1-0 Osasuna

SCTV 15

09/11

00:30

Atletico Madrid 3-1 Levante

SCTV 15

09/11

03:00

Espanyol 0-2 Villarreal

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 11

08/11

21:00

Como 0-0 Cagliari

ON FOOTBALL

Lecce 0-0 Verona

ON SPORTS NEWS

09/11

00:00

Juventus 0-0 Torino

ON FOOTBALL

09/11

02:45

Parma 2-2 AC Milan

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 10

08/11

21:30

Hamburg 1-1 Dortmund

TV 360

Hoffenheim 3-1 RB Leipzig

TV 360

Leverkusen 6-0 Heidenheim

TV 360

Union Berlin 2-2 Bayern Munich

TV 360

09/11

00:30

M’gladbach 3-1 Koln

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 12

08/11

23:00

Marseille 3-0 Brest

ON SPORTS NEWS

09/11

01:00

Le Havre 1-0 Nantes

ON SPORTS NEWS

09/11

03:05

Monaco 1-4 Lens

ON SPORTS NEWS

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

09/11

08:00

Inter Miami - Nashville

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 8

08/11

20:50

NEOM 1-3 Al Nassr