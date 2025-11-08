Không cần Ronaldo, Al Nassr vẫn trình diễn sức mạnh vượt trội, hủy diệt FC Goa 4-0 để củng cố ngôi đầu bảng D AFC Champions League Two 2025/26, khẳng định vị thế ứng viên vô địch.
Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh đẳng cấp ở tuổi 40 khi lập cú đúp giúp Al Nassr ngược dòng đánh bại Al Fayha 2-1, nối dài mạch toàn thắng lên 7 trận liên tiếp.
Real Madrid thể hiện sức mạnh vượt trội khi vùi dập Valencia 4-0, trong đó Kylian Mbappe tiếp tục lập cột mốc lịch sử khiến cả La Liga phải ngả mũ thán phục.
Con trai cả của Cristiano Ronaldo, Cristianinho, khiến người hâm mộ phát cuồng với bàn thắng đầu tiên cho U16 Bồ Đào Nha.
Cậu con trai cả của Cristiano Ronaldo, được gọi thân mật Cristianinho, vừa ra mắt U16 Bồ Đào Nha và có cơ hội đá bóng cùng cha.