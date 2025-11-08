Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 11
(giờ Việt Nam)
NGày - giờ trận đấu TRỰC TIẾP
08/11/2025 19:30:00 Tottenham - Manchester United K+Sport1
08/11/2025 22:00:00 West Ham - Burnley K+Action
08/11/2025 22:00:00 Everton - Fulham K+Sport1
09/11/2025 00:30:00 Sunderland - Arsenal K+Sport1
09/11/2025 03:00:00 Chelsea - Wolves K+Sport1
09/11/2025 21:00:00 Crystal Palace - Brighton K+Sport1
09/11/2025 21:00:00 Nottingham Forest - Leeds K+Cine
09/11/2025 21:00:00 Aston Villa - Bournemouth K+Action
09/11/2025 21:00:00 Brentford - Newcastle K+Sport2
09/11/2025 23:30:00 Manchester City - Liverpool K+Sport1