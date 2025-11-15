Dù chỉ xếp hạng 127 thế giới, Đảo Faroe đã khiến Croatia trải qua những phút đầu đầy khó khăn. Phút 16, Turi bất ngờ đưa đội khách vượt lên với cú dứt điểm cận thành, khiến khán giả trên sân Zagreb chết lặng.

Croatia thắng ngược Quần đảo Faroe - Ảnh: 433

Tuy nhiên, Luka Modric và các đồng đội nhanh chóng xốc lại tinh thần và lấy lại thế trận. Phút 23, Gvardiol tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để gỡ hòa 1-1, mở màn cho cuộc lội ngược dòng ấn tượng của Croatia.

Bước sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic đẩy cao tốc độ và liên tục ép sân. Phút 57, Stanisic có đường kiến tạo chuẩn xác giúp Musa dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-1.

Khi Đảo Faroe gần như kiệt sức, Croatia tung đòn kết liễu ở phút 70, khi Vlasic ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1.

Croatia chính thức góp mặt tại World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Với 19 điểm sau 7 trận, Croatia chính thức góp mặt tại World Cup 2026, hơn đội nhì bảng CH Séc 6 điểm.

Đại diện vùng Balkan trở thành đội tuyển thứ 30 giành quyền đến Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời được xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm ngày 5/12 tới.

Ghi bàn:

Croatia: Gvardiol 23', Musa 57', Vlasic 70'

Đảo Faroe: Turi 16'

Đội hình xuất phát:

Croatia: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Marco Pasalic, Modric, Mario Pasalic, Ivan Perisic, Sucic, Musa, Kramaric

Đảo Faroe: Lamhauge, Faero, Vatnhamar, Edmundsson, Joensen, Turi, Andreasen, Davidsen, Sorensen, Olsen, Frederiksberg

Danh sách các đội tuyển có vé World Cup 2026

Các nước chủ nhà: Mỹ, Mexico và Canada

UEFA: Anh, Pháp, Croatia

CONMEBOL: Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia và Paraguay.

AFC: Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Qatar, Jordan và Uzbekistan

CAF: Algeria, Tunisia, Ai Cập, Ghana, Marốc, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Nam Phi

Châu Đại Dương: New Zealand