Kết quả bóng đá hôm nay 15/11/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: Uefa, OnsOrange, 433
Cú đúp của Nick Woltemade giúp tuyển Đức đánh bại chủ nhà Luxembourg 2-0, qua đó sẽ tranh tấm vé dự VCK World Cup 2026 với Slovakia ở lượt đấu cuối.
Lionel Messi ghi dấu ấn với một bàn thắng cùng pha kiến tạo giúp Argentina đánh bại chủ nhà 2-0, trong trận giao hữu kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Angola.
Jannik Sinner tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi vượt qua Ben Shelton sau hai set với tỷ số 6-3, 7-6(7-3) để tiến vào bán kết ATP Finals 2025 với thành tích toàn thắng bảng Bjorn Borg.
LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) quyết định tổ chức ASEAN Cup 2026 vào mùa hè, mang tới thách thức với tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch.