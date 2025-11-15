G5vaFSHWUAAoU1d.jpg
Đội hình ra sân tuyển Hà Lan
G5vfJXJW0AMS19b.jpg
Lewandowski tranh bóng với Van Dijk
G5vfJXDWoAAusst.jpg
Hai đội thi đấu cực kỳ quyết liệt
editorial_uefa_com fbl wc 2026 euro qualifiers pol ned.jpg
Cuối hiệp một, Kaminski băng xuống tốc độ mở tỷ số cho Ba Lan
editorial_uefa_com fbl wc 2026 euro qualifiers pol ned (1).jpg
G5vh EAW4AAaLCf.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Ba Lan
editorial_uefa_com poland_v_netherlands_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (2).jpg
Ngay đầu hiệp hai, Hà Lan tìm được bàn gỡ 1-1
G5vnf9eWgAAqcuC.jpg
Người lập công cho đội khách với pha đá nối cận thành là Memphis Depay
editorial_uefa_com poland_v_netherlands_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (1).jpg
Lewandowski thúc giục đồng đội lao lên trong những phút cuối nhưng không thể ghi thêm bàn thắng
G5vyOhXWYAAcLJr.jpg
Trận hòa quan trọng của tuyển Hà Lan
G5vyQh7XkAAPUgP.jpg
Với kết quả ở lượt đấu áp chót, Hà Lan gần như chắc chắn sẽ giành tấm vé dự VCK World Cup 2026
G5vyEo WEAAEFyk.jpg
Kết quả các trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 15/11

Nguồn ảnh: Uefa, OnsOrange, 433 