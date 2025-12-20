Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 17
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|trực tiếp
|20/12/2025 19:30:00
|Newcastle 2-2 Chelsea
|K+Sport1
|20/12/2025 22:00:00
|Manchester City - West Ham
|K+Sport1
|20/12/2025 22:00:00
|Wolves - Brentford
|K+Cine
|20/12/2025 22:00:00
|Bournemouth - Burnley
|K+Action
|20/12/2025 22:00:00
|Brighton - Sunderland
|K+Sport2
|21/12/2025 00:30:00
|Tottenham - Liverpool
|K+Sport1
|21/12/2025 03:00:00
|Everton - Arsenal
|K+Sport1
|21/12/2025 03:00:00
|Leeds - Crystal Palace
|K+Sport2
|21/12/2025 23:30:00
|Aston Villa - Manchester United
|K+Sport1
|23/12/2025 03:00:00
|Fulham - Nottingham Forest
|K+Sport1
