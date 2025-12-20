Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 17
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU trực tiếp
20/12/2025 19:30:00 Newcastle  2-2  Chelsea K+Sport1
20/12/2025 22:00:00 Manchester City - West Ham K+Sport1
20/12/2025 22:00:00 Wolves - Brentford K+Cine
20/12/2025 22:00:00 Bournemouth - Burnley K+Action
20/12/2025 22:00:00 Brighton - Sunderland K+Sport2
21/12/2025 00:30:00 Tottenham - Liverpool K+Sport1
21/12/2025 03:00:00 Everton - Arsenal K+Sport1
21/12/2025 03:00:00 Leeds - Crystal Palace K+Sport2
21/12/2025 23:30:00 Aston Villa - Manchester United K+Sport1
23/12/2025 03:00:00 Fulham - Nottingham Forest K+Sport1