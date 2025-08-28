GzYZiZ7WcAAG351.jpg
MU đến làm khách trên sân của Grimsby Town (đội bóng chơi ở giải hạng 4 - League Two), ở vòng 2 cúp Liên đoàn Anh
Được đánh giá cao hơn, nhưng Quỷ đỏ bất ngờ để thủng lưới trước phút 23, sau cú dứt điểm gọn gàng của Vernam
Ngay sau đó, thủ thành Andre Onana mắc sai lầm ngớ ngẩn, tạo điều kiện để Warren dễ dàng nhân đôi cách biệt
Grimsby tạo nên cơn địa chấn khi dẫn trước MU 2 bàn
Nỗi thất vọng của HLV Amorim trên ghế huấn luyện
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Grimsby
Sang hiệp hai, Sesko thi đấu đầy nỗ lực nhưng chưa có duyên ghi bàn
Mbeumo được tăng cường cho hàng công và rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2
Đến phút 89, Harry Maguire đánh đầu gỡ hòa 2-2, buộc trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu
Ở cuộc đấu súng cân não, Mbeumo sút hỏng lượt thứ 13, khiến MU thua 11-12 trên chấm penalty
Tiền đạo người Cameroon ôm đầu tiếc nuối
Grimsby giành chiến thắng lịch sử để góp mặt tại vòng 3 cúp Liên đoàn Anh

Nguồn ảnh: 433, MUFC, Grimsby, Shutterstock, BR Football