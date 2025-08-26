Ruben Amorim quyết lôi kéo Hjulmand
Khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 của MU khá thất vọng, nên Ruben Amorim đang tìm cách bổ sung nhân sự ở hàng tiền vệ.
Báo chí Anh đưa tin, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tập trung vào mục tiêu Morten Hjulmand – người rất thành công với ông trong thời gian dẫn Sporting Lisbon.
Trong hệ thống 3-4-2-1, Ruben Amorim muốn có Hjulmand đá cặp tiền vệ trung tâm với Bruno Fernandes. Khi đó, cầu thủ người Đan Mạch thiên về tổ chức bóng, còn đội trưởng tập trung cho tấn công.
Sir Jim Ratcliffe ủng hộ Ruben Amorim. Vì thế, ông đang tìm cách loại Kobbie Mainoo để có chỗ cho Hjulmand.
Chelsea muốn lấy Mainoo
Không chỉ Alejandro Garnacho, Chelsea còn có kế hoạch đưa Kobbie Mainoo từ Old Trafford cập bến sân Stamford Bridge.
Chelsea từng theo đuổi Mainoo từ lâu. Giờ đây, The Blues dành sự quan tâm cho tiền vệ người Anh khi anh bị Ruben Amorim gạt bỏ trên băng ghế dự bị.
HLV Enzo Maresca muốn đội hình có chiều sâu cho những tham vọng lớn. Chủ tịch Todd Boehly sẵn sàng đáp ứng điều đó nhờ những danh hiệu được mang về Stamford Bridge gần đây.
The Sun cho biết, Tottenham cũng cạnh tranh với Chelsea để có Mainoo. Ngoài ra, trên khắp châu Âu, có khoảng 10 CLB sẵn sàng chào đón cầu thủ 20 tuổi này.
Gallagher trở lại Ngoại hạng Anh
Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, Conor Gallagher đang trên đường trở lại bóng đá Anh trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.
Gallagher không phù với chiến thuật mà HLV Diego Simeone triển khai, khiến anh như một người thừa ở Atletico Madrid.
Có khá nhiều CLB từng quan tâm đến việc đón Gallagher trở lại Ngoại hạng Anh, bao gồm MU. Dù vậy, theo chuyên gia Fabrizio Romano, chỉ có Crystal Palace chính thức bước vào đàm phán.
Atletico khởi đầu mùa giải với tình trạng báo động (1 điểm sau 2 vòng). Simeone muốn đón thêm Nico Gonzalez từ Juventus, nên mở cửa để Gallagher đến Crystal Palace.
Tin vắn
- Bayer Leverkusen đạt thỏa thuận về hợp đồng 2 năm với Lucas Vazquez, người rời Real Madrid sau FIFA Club World Cup 2025.
- Galatasaray tiếp tục thảo luận với Man City về Manuel Akanji, đề nghị 15 triệu euro.
- AS Roma và Chelsea bắt đầu tiến hành đàm phán về Tyrique George. Đại diện Serie A mất kiên nhẫn với Jadon Sancho.
- Trong một diễn biến khác, Roma muốn mượn hậu vệ trái Kostas Tsimikas của Liverpool. Ngoài ra, CLB thủ đô cũng thông báo xong vụ Jan Ziolkowski từ Legia Warsaw.
- Marseille chuẩn bị hoàn tất chiêu mộ Emerson Palmieri từ West Ham. Ngoài ra, CLB thành phố cảng nước Pháp cũng liên hệ Dani Ceballos.
- Real Betis tiếp tục đàm phán với MU để hy vọng có Antony trước ngày 1/9.
- Elche muốn mượn Inaki Pena từ Barcelona. Quá trình đàm phán diễn ra thuận lợi.
- Juventus muốn có hậu vệ phải Arnau Martinez của Girona, mức giá khoảng 10-12 triệu euro.
- Theo Kicker, Kim Min Jae nhiều khả năng ở lại Bayern Munich sau những ồn ào chuyển nhượng từ nhiều tuần nay.
