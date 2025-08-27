Nhìn từ trận thua Tottenham

Ở Etihad, Rodri là “trục xoay” bất khả xâm phạm với hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola. Không chỉ là tiền vệ trụ, anh đại diện cho sự cân bằng, nhịp điệu và lớp lá chắn cho toàn bộ hệ thống pressing lẫn kiểm soát bóng của Man City.

Mùa giải 2025/26 vừa mới bắt đầu, nhưng đủ để chứng minh một thực tế rõ ràng: thiếu Rodri, Guardiola lập tức lúng túng và rơi vào vòng xoáy sai lầm chiến thuật.

Pep Guardiola mất phương hướng khi Rodri không có mặt trên sân. Ảnh: MCFC

Đội hình City mùa này đã thay đổi rất lớn nếu so với mùa hè 2024. Nhiều nhân vật từng là trụ cột đã ra đi, trong đó có Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Kyle Walker hay trước nữa là Julian Alvarez.

Pep tái thiết bằng việc đưa về nhiều gương mặt mới kể từ đầu năm: Tijjani Reijnders để tăng cường tuyến giữa, sau khi đã có Nico Gonzalez; Omar Marmoush cho tuyến đầu; Rayan Ait-Nouri bổ sung hàng thủ; cùng James Trafford – thủ môn người Anh trở lại sau khi tỏa sáng ở Burnley.

Cấu trúc này đem lại sức trẻ và tốc độ, nhưng đồng thời để lộ một khoảng trống mênh mông ở trung tuyến: không ai có thể thay Rodri.

Trận thua Tottenham 0-2 ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025/26 là minh chứng. Spurs dưới thời HLV mới Thomas Frank vẫn đang trong quá trình lắp ghép, với tân binh Joao Palhinha ở hàng tiền vệ.

Thế nhưng Pep lại để cả Bernardo Silva và Jeremy Doku ngồi dự bị trong phần lớn thời gian.

Đây là hai cầu thủ sở hữu khả năng gây mất cân bằng, kéo giãn khối phòng ngự đối phương – điều City rất cần khi thiếu một người điều tiết tuyến giữa như Rodri.

Nico chỉ biết nhìn bóng đi vào lưới khi đá thay vị trí Rodri. Ảnh: PL

Thay vào đó, ông xếp Nico Gonzalez đá như Rodri, đẩy Reijnders lên cao hơn vị trí “số 8” mà anh đá tuyệt hay trong trận thắng Wolves 4-0.

Kết quả, thế trận trở nên bế tắc: Haaland bị cô lập, những mảng phối hợp trung lộ không có điểm tựa, chủ yếu vì Nico Gonzalez quá chậm trong di chuyển, đọc tình huống lẫn triển khai bóng; các pha tấn công biên thì thiếu độ sắc để mở khóa hệ thống của Tottenham.

Pep mất hướng

Sai lầm ở đây không chỉ nằm ở việc lựa chọn nhân sự mà còn ở triết lý. Chấn thương nặng của Rodri diễn ra từ gần một năm trước.

Trong thời gian này, Pep Guardiola sử dụng Kovacic, hay những trung vệ như John Stones và Manuel Akanji như phương án thay thế tiền vệ người Tây Ban Nha.

Những giải pháp này đôi khi hiệu quả ở một thời điểm nhất định. Tuy vậy, về sự ổn định, không ai đủ khả năng kiểm soát khu vực “zone 14” (thuật ngữ để chỉ khu vực trước vòng cấm địa, nút thắt trong các pha tấn công trung lộ hoặc đánh trực diện) trước vòng cấm.

Thật khó hiểu khi Bernardo dự bị trận đấu quan trọng với Tottenham. Ảnh: MCFC

Vắng Rodri, Man City mất “công tắc chuyển trạng thái”: mỗi lần để mất bóng, đối thủ dễ dàng tổ chức phản công trực diện – như pha mở tỷ số của Tottenham.

Thống kê mùa trước đã cảnh báo Pep: Khi Rodri hiện diện, Man City đạt mức chênh lệch bàn thắng kỳ vọng hơn +0,8 bàn mỗi 90 phút. Vắng mặt, con số đó giảm mạnh.

Không cầu thủ nào khác đem lại ảnh hưởng chiến thuật toàn diện đến thế – vừa thu hồi, vừa điều phối, vừa đóng góp bàn thắng ở những trận cầu quan trọng.

Có anh, các cầu thủ tấn công cũng yên tâm hơn. Chính sự lệ thuộc ấy khiến Pep, mỗi khi mất Rodri, lập tức lạc lối.

Trận gặp Tottenham càng đáng nói bởi Pep có thể xoay hướng bằng cách tung Bernardo và Doku sớm hơn. Một người với sự tinh quái và nhịp điều chỉnh tấn công, người kia có tốc độ cùng khả năng chiến thắng 1v1, đủ để phá thế đóng chặt của Spurs.

Rodri vào sân và ghi dấu ấn cuối trận Spurs, nhưng thời gian không đủ. Ảnh: MCFC

Khi Pep điều chỉnh thì quá muộn, không kịp xoay chuyển tình hình. Man City thua – thất bại thứ 8 trong 28 trận gần đây (6 trong số này thủng lưới 2 bàn trở lên). Câu hỏi lớn trở lại: Guardiola có phương án nào thực sự cho kịch bản không Rodri?

Điều mỉa mai là Pep nổi tiếng với khả năng sáng tạo cầu thủ, từng biến Lahm thành tiền vệ, Mascherano thành trung vệ, hay David Alaba thành trung vệ lẫn tiền vệ trụ. Nhưng giờ đây, ông chưa tìm ra “phương án B” đáng tin cậy cho Rodri.

Đã 8 tháng trôi qua kể từ khi Pep tiến hành cải tổ, từ kỳ chuyển nhượng mùa đông lịch sử. Càng thay đổi càng phơi bày sự thật: Rodri là trụ cột không thể thay thế.

Mùa giải mới chỉ bắt đầu, nhưng tham vọng vô địch của Man City đang bị hoài nghi. Hơn bao giờ hết, Pep ngóng Pedri trở lại cho tháng 9 khốc liệt: derby với MU, đại chiến Arsenal và vòng bảng Champions League khởi tranh.