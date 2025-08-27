Newcastle đang cố gắng bổ sung thêm chân sút trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào tuần tới, trong bối cảnh tương lai Alexander Isak không chắc chắn.

Bất kể Isak có rời St James' Park hay không, HLV Eddie Howe vẫn muốn tăng cường thêm một tay săn bàn khác sau khi Callum Wilson rời đi hồi đầu hè.

Wolves từ chối bán Strand Larsen cho Wolves - Ảnh: SunSport

Ở động thái mới nhất, lời đề nghị 50 triệu bảng hỏi mua Strand Larsen bị Wolves từ chối. Đội chủ sân Molineux chưa có ý định bán cầu thủ người Na Uy.

Mùa trước, khi đá cho Wolves theo dạng cho mượn từ Celta Vigo, Strand Larsen hòa nhập tốt, ghi được 14 bàn ở Ngoại hạng Anh nên "bầy sói" quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt.

Newcastle sẽ trở lại với đề nghị thứ hai cao hơn dành cho Strand Larsen nhưng Wolves không muốn mất anh, vì khó tìm được người thay thế cuối phiên chợ hè.

Trong một diễn biến khác, dù Yoane Wissa làm mọi động thái "đình công" đòi sang Newcastle nhưng phía Brentford vẫn cứng rắn, quyết giữ tiền đạo 28 tuổi ở lại.

Wissa hy vọng một thỏa thuận có thể đạt được giữa các bên trong vài ngày tới. Tuy nhiên, để thành công, Newcastle sẽ phải nâng giá chuyển nhượng tiền đạo người Congo lên 50 triệu bảng Anh, như yêu cầu từ Brentford.

Lúc bối rối nhất, lãnh đạo Newcastle nhận được lời mời chiêu mộ Dusan Vlahovic từ Juventus. "Bà đầm già" muốn thanh lý nên đưa ra mức phí phải chăng 26 triệu bảng.

Thế nhưng, "chích chòe" không mặn mà bởi lo ngại phong độ và sự thích ứng của chân sút gốc Serbia. Ngoài ra, Vlahovic cũng đang nhận mức lương cao chót vót 10,4 triệu bảng/năm tại Turin.