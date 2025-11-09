Ghi bàn:
HAGL: Quang Kiệt 90'+10.
Thanh Hóa: Mamadou 45'.
Đội hình dự kiến:
HAGL: Trung Kiên (25); Quang Kiệt (5), Thanh Sơn (6), Thanh Nhân (7), Marcel Silva (10), Minh Tâm (12), Hoàng Minh (20), Jairo Filho (33), Phước Bảo (38), Du Học (66), Ryan Ha (77).
Thanh Hóa: Xuân Hoàng (67); Minh Đoàn (6), Văn Lợi (15), Mamadou (13), Thái Bình (28), Văn Thuận (47), Abdurakhmanov (77), Thái Sơn (12), Nguyên Hoàng (9), Damoth (22), Rimario (11).
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa HAGL vs Thanh Hóa:
90'+12
Hết giờ! HAGL 1-1 Thanh Hóa!
Màn rượt đuổi kịch tính của trận “chung kết ngược” khép lại với mỗi đội 1 điểm.
90'+10
Bàn thắng! HAGL gỡ hòa 1-1! Marcel Silva thực hiện cú đá phạt treo bóng vào vòng cấm, Quang Kiệt lao người dứt điểm hạ Xuân Hoàng. Một pha rướn người rất tốt ở những giây cuối.
90'+7
Rimario dứt điểm tung lưới HAGL, nhưng đó là tình huống mà cầu thủ của Thanh Hóa đã việt vị.
90'
Hiệp 2 có 8 phút bù giờ.
85'
HAGL liên tục treo bóng bổng vào vòng cấm, nhưng không gây khó khăn cho hàng phòng ngự đội khách.
79'
VAR một lần nữa can thiệp sau tình huống Đình Lâm phạm lỗi với cầu thủ Thanh Hóa. Dù vậy, đó không phải lỗi dẫn đến thẻ đỏ.
76'
Sau khi trực tiếp theo dõi màn hình VAR, trọng tài Đỗ Anh Đức từ chối bàn thắng khi cho rằng Conceicao tranh chấp không hợp vệ với Xuân Hoàng.
73'
Marcel Silva đột phát sát biên ngang phía cánh trái và căng ngang, Conceicao băng vào tranh chấp với thủ môn Xuân Hoàng, để Gia Bảo dứt điểm vào lưới trống.
VAR vào cuộc.
70'
HAGL thực hiện những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật. Dù vậy, Thanh Hóa vẫn đang có sự chủ động về thế trận.
66'
Thanh Hóa đá phạt góc, Mamadou bật cao đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào vị trí của Trung Kiên.
61'
Cơ hội! Tình huống tấn công tốt của HAGL, Minh Tâm dứt điểm nhưng Xuân Hoàng thi đấu tập trung cản phá thành công.
59'
Không vào! Rimario hãm ngực rất kỹ thuật, xoay người đá chân trái khiến Trung Kiên đứng im, nhưng bóng chệch cột dọc.
54'
HAGL gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.
50'
Không vào! Rimario thực hiện pha xoay người vô lê chân phải rất kỹ thuật chính diện khung thành chủ nhà, bóng chệch cột khi Trung Kiên bất lực.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+5
Hiệp 1 kết thúc! HAGL 0-1 Thanh Hóa!
Đội khách vượt trội trong hiệp đầu tiên, dẫn trước nhờ công của Mamadou.
45'+4
Nguyên Hoàng va chạm Marcel Silva. Một số thành viên hai đội không kiểm soát được cái đầu nóng.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
45'
Bàn thắng! Thanh Hóa dẫn 1-0! Đội chơi tốt hơn đã cụ thể hóa cơ hội. Văn Thuận đá phạt góc, Mamadou không bị kèm đánh đầu kỹ thuật, bóng chạm mép trong cột dọc phía xa vào lưới.
44'
HAGL mắc sai lầm để mất bóng trung lộ, xuất phát từ pha chơi chân không an toàn của Trung Kiên, nhưng Văn Thuận quá chậm để chủ nhà áp sát phá bóng.
35'
Sân Pleiku đang có mưa rất to. Dù vậy, tốc độ trận đấu không giảm.
30'
Thanh Hóa gia tăng áp lực, 2 cú sút liên tiếp được tung ra nhưng chỉ có phạt góc.
VAR kiểm tra bóng chạm tay nhưng không có vấn đề gì.
24'
Sau sai lầm của Abdurakhmanov, thủ môn Xuân Hoàng kịp băng lên phá bóng sửa sai cho đồng đội. Anh cũng dính chấn thương, cần chăm sóc y tế.
19'
Nguy hiểm! Quang Kiệt bất cẩn trong vòng cấm trở thành kiến tạo cho đối thủ, Rimario khống chế rồi xoay người sút căng, Trung Kiên khép góc cản phá.
13'
Không vào! Trong pha phạt góc, Mamadou đánh đầu kiến tạo, Nguyên Hoàng đánh đầu nối vọt xà ngang. Một pha phán đoán không tốt khác của Trung Kiên.
11'
Không vào! Trung Kiên băng ra cản phá không tốt, Văn Thuận có cơ hội khi khung thành rộng mở, nhưng cú đá của anh bị Jairo Filho phá bóng trước vạch vôi.
7'
Văn Thuận thực hiện cú sút phạt trực tiếp kỹ thuật, bóng đi cao hơn khung thành chủ nhà.
5'
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài giữ nguyên quyết định không công nhận bàn thắng cho HAGL.
4'
Minh Tâm đưa bóng vào lưới Thanh Hóa, trọng tài căng cờ báo việt vị.
3'
Tốc độ trận đấu diễn ra rất nhanh. Cả hai đội đều chủ động đẩy cao đội hình khi có bóng.
1'
Trận đấu bắt đầu.