1. Có những cầu thủ không bao giờ chịu đầu hàng, luôn bền bỉ và hiệu quả, kể cả trong những trận đấu bế tắc nhất. Raphinha nằm trong số hiếm như vậy.

Đội trưởng của Barcelona và là biểu tượng sống cho phong cách bóng đá Hansi Flick, pressing cường độ cao, tấn công trực diện.

Tham vọng của Barca được thể hiện qua hình ảnh cầu thủ người Brazil luôn khao khát trở thành số 1, cũng như chính tập thể của anh, dù ứng viên ấy vẫn còn gây tranh luận ở một số diễn đàn bóng đá châu Âu.

Raphinha bùng nổ giúp Barca “khoan” thủng Osasuna. Ảnh: FCB

Raphinha tự thưởng cho mình cú đúp nhân dịp sinh nhật lần thứ 29 (14/12), vào thời điểm Osasuna tỏ ra không dễ bị khuất phục và đang chịu áp lực lớn vì vị trí mong manh trên bảng xếp hạng.

Bàn thắng đã lẩn tránh Barca suốt hơn một giờ thi đấu, trong nỗi sốt ruột của Hansi Flick và các cules, để rồi cuối cùng họ vẫn ăn mừng chiến thắng thứ 7 liên tiếp.

Chiến thắng này cũng giúp Barca vững ngôi đầu và nới rộng cách biệt lên 7 điểm so với Real Madrid, đội có chuyến làm khách đến sân Alaves với áp lực lớn trên vai Xabi Alonso.

2. Tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của Raphinha chính là vũ khí mà Barcelona có thể trông cậy để giành trọn 3 điểm trước Osasuna.

Đội bóng xứ Navarra hành quân đến Camp Nou với cách tiếp cận quen thuộc: đổ bê tông trước khung thành.

Osasuna gần như chỉ tập trung vào việc dựng lên một bức tường chắc chắn. Đội khách không tấn công, đôi khi chờ đợi khoảnh khắc nhỏ để phản công mà không chút ý nghĩa nào.

Chính tiền đạo người Brazil, lối chơi vừa ngẫu hứng vừa đầy nhiệt huyết, là người ghi cả 2 bàn thắng.

Barca thực tế tung ra 13 pha dứt điểm trong hiệp 1, có thời điểm kiểm soát bóng 80%, nhưng tỷ số vẫn là 0-0. Họ có một lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị của Raphinha.

Ngoài ra, Marcus Rashford ngã trong vòng cấm sau đường chuyền rất hay của Eric Garcia, nhưng cả trọng tài Cordero Vega lẫn VAR đều không cho rằng đó là một quả phạt đền.

Kịch bản không thay đổi nhiều khi hiệp hai bắt đầu. Barcelona tiếp tục “khoan đá” để tìm cách phá vỡ bức tường phòng ngự, trong khi Osasuna gần như chỉ biết trông chờ vào một phép màu.

Cho đến khi còn khoảng 20 phút, Raphinha cuối cùng cũng đánh bại được thủ môn Herrera bằng cú sút từ ngoài vòng cấm, sau pha dẫn bóng trung lộ của Pedri.

Pedri mang đến sự tinh tế và trật tự. Tuy vậy, chỉ đến khi Raphinha bùng nổ, thế trận mới rẽ sang hướng có lợi cho Barca.

3. Việc bị dẫn bàn không khiến Osasuna thay đổi kế hoạch. Ngược lại, Barcelona được tiếp thêm hưng phấn, gia tăng sức ép nhằm kết thúc trận đấu.

Raphinha ăn mừng đặc biệt với Lamine Yamal. Ảnh: FCB

Trong một ngày Lamine Yamal thiếu may mắn, hoặc chưa đủ sắc bén, Raphinha tiếp tục tạo ra khác biệt.

Raphinha di chuyển thông minh, tận dụng pha cản phá không tốt của cầu thủ Osasuna, sau tình huống Jules Kounde căng ngang, để đệm bóng cận thành.

“Việc Raphinha ghi hai bàn là rất quan trọng với tôi”, Hansi Flick khen ngợi trước khi rời mặt cỏ Camp Nou.

Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh: “Điều đó cũng quan trọng với chính cậu ấy, để tiến thêm một bước nữa. Raphinha là một nhân tố cực kỳ quan trọng trong đội”.

Cách nay không lâu, Diego Simeone từng nói ông không hiểu tại sao Raphinha không được trao Quả bóng vàng.

Chính cầu thủ 29 tuổi này đang tự diễn giải phát biểu của Simeone bằng phong độ sân cỏ. Hình ảnh anh thể hiện rõ ràng là phiên bản xứng để được trao danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Barca từng gặp rất nhiều vấn đề trong những tháng đầu mùa giải. Khi Raphinha trở lại, cùng với Pedri, mọi khó khăn ở La Liga dường như đều biến mất.