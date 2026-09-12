Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 2
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11/09 18:00
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SHB Đà Nẵng 3-0 Thép Xanh Nam Định
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FPT Play, TV360
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11/09 18:00
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Ninh Bình 2-1 Thanh Hóa
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FPT Play, VTV6, MyTV, TV360
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11/09 18:00
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Bắc Ninh 1-0 Công an TP. Hồ Chí Minh
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FPT Play, HTV 3, MyTV, TV360
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5
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12/09 02:00
|Sevilla 1-0 Valencia
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4
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12/09 01:45
|Venezia 2-4 Fiorentina
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4
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12/09 01:30
|Union Berlin 1-3 Schalke 04
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 4
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12/09 01:45
|Rennes 1-0 Marseille
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