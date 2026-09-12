Kết quả bóng đá hôm nay

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TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 2

11/09  18:00

SHB Đà Nẵng 3-0 Thép Xanh Nam Định

FPT Play, TV360

11/09  18:00

Ninh Bình 2-1 Thanh Hóa

FPT Play, VTV6, MyTV, TV360

11/09  18:00

Bắc Ninh 1-0 Công an TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV 3, MyTV, TV360

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5

12/09  02:00

 Sevilla 1-0 Valencia

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4

12/09  01:45

 Venezia 2-4 Fiorentina

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4

12/09  01:30

 Union Berlin 1-3 Schalke 04

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 4

12/09  01:45

 Rennes 1-0 Marseille

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