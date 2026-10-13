Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 6
|
13/10 02:00
|
Coventry 4-1 Newcastle
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8
|
13/10 02:00
|
Levante 3-3 Sevilla
|
On Football, SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6
|
12/10 23:00
|
Atalanta 3-1 Venezia
|
MyTV
|
13/10 01:45
|
Torino 2-1 Udinese
|
MyTV
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 8
|
13/10 02:15
|
Famalicao 1-4 Alverca
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
12/10 20:45
|
Pakhtakor Tashkent 1-1 Al Qadisiya
|
12/10 23:00
|Al Wasl 1-3 Al Ahli
|
Tractor Sazi vs Al Shamal
|
13/10 01:15
|
Al Gharafa 1-2 Esteghlal
|Al Nassr 3-1 Neftchi Fergana
|Al Quwa Al Jawiya 1-4 Al Ain
Lịch thi đấu của MU tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2026/2027 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha 2026/27 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.