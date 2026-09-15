Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 - BẢNG E
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14/09 14:00
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Đài Bắc Trung Hoa 2-1 Việt Nam
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VTV6
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14/09 19:30
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Nhật Bản 8-0 Thái Lan
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VTV6
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 4
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15/09 02:00
|Leeds vs Newcastle
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5
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15/09 02:00
|Villarreal vs Real Betis
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SCTV15, On Football
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4
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14/09 23:30
|Como vs Parma
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MyTV
|Torino vs AS Roma
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MyTV
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15/09 01:45
|Inter Milan vs Udinese
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MyTV
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