Kết quả bóng đá hôm nay

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BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 - BẢNG E

14/09  14:00

Đài Bắc Trung Hoa 2-1 Việt Nam

VTV6 

14/09  19:30

Nhật Bản 8-0 Thái Lan

VTV6

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 4

15/09  02:00

  Leeds vs Newcastle

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5

15/09  02:00

 Villarreal vs Real Betis

SCTV15, On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4

14/09  23:30

 Como vs Parma

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Torino vs AS Roma

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15/09  01:45

 Inter Milan vs Udinese

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