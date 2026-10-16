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Kết quả bóng đá hôm nay
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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15/10 23:45
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AZ Alkmaar 2-1 H.Beer Sheva
|Lech Poznan 0-4 Leverkusen
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On Sports +
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NK Celje 0-3 Omonia Nicosia
|Lyon 3-2 Crystal Palace
|Salzburg 0-4 AC Milan
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On Football
|Torreense 1-2 Sunderland
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On Sports
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Sparta Praha 1-1 Lillestrom
|Saint Gilloise 1-1 Sociedad
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16/10 02:00
|Bournemouth 3-0 Sturm Graz
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Benfica 4-1 Celtic
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On Football
|Celta Vigo 1-2 Juventus
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On Sports
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Ferencvarosi 2-1 Viktoria Plzen
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Jagiellonia 3-1 Ararat Armenia
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NEC Nijmegen 1-1 Levski Sofia
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Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht
|Marseille 0-1 Olympiacos
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On Sports News
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Rennes 2-1 OFI Crete
|Hoffenheim 2-3 Besiktas
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On Sports +
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 9
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15/10 20:40
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Al Faisaly 3-2 Al Kholood
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15/10 21:50
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Al Khaleej 2-0 Al Fayha
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15/10 22:15
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Al Hazem 2-3 Al Fateh
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16/10 01:00
|Al Ahli vs Al Nassr
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Hoãn
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