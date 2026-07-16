Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi trận chung kết và tranh hạng 3 World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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WORLD CUP 2026 – BÁN KẾT
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16/07
02:00
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Anh 1-2 Argentina
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VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
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16/07
00:30
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Uni Craiova 1-0 ML Vitebsk
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16/07
01:15
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Atert Bissen 1-2 KI Klaksvik
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16/07
02:00
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Egnatia 4-1 Petrocub
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Sutjeska Niksic 0-1 Kairat Almaty
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
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15/07
21:30
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Malisheva 5-0 Vllaznia Shkoder
Xuất sắc đánh bại Pháp 2-0 nhờ các pha lập công của Oyarzabal và Pedro Porro, Tây Ban Nha giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết World Cup 2026.
Tây Ban Nha thi đấu nhuần nhuyễn và hiệu quả, dễ dàng hạ Pháp 2-0 ở trận bán kết World Cup 2026, nhờ các bàn thắng của Oyarzabal và Pedro Porro.
Tây Ban Nha khuất phục Pháp 2-0 bằng màn trình diễn bóng đá đỉnh cao, giành vé chung kết World Cup 2026 và tự tin hướng tới ngai vàng.
HLV Scaloni định thử nghiệm sơ đồ mới của Argentina, nên 'vệ sĩ' De Paul không được sát cánh cùng Messi trong đội hình xuất phát gặp tuyển Anh.