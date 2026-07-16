Kết quả bóng đá hôm nay

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TRỰC TIẾP

WORLD CUP 2026 – BÁN KẾT

16/07

02:00

Anh 1-2 Argentina

VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

16/07

00:30

Uni Craiova 1-0 ML Vitebsk

16/07

01:15

Atert Bissen 1-2 KI Klaksvik

16/07

02:00

Egnatia 4-1 Petrocub

Sutjeska Niksic 0-1 Kairat Almaty

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

15/07

21:30

Malisheva 5-0 Vllaznia Shkoder