|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4
|
16/09
|
Espanyol 3-2 Mallorca
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 3
|
15/09
|
Verona 0-0 Cremonese
|
16/09
|
Como 1-1 Genoa
|
ON Football
|
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 – VÒNG 22
|
16/09
|
AIK Solna 2-1 Brommapojkarna
|
16/09
|
Hacken BK 1-2 IFK Goteborg
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 8
|
16/09
|
Fredericia 1-1 Vejle
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 5
|
16/09
|
Rizespor 1-0 Genclerbirligi
|
HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5
|
16/09
|
Zaragoza 0-0 Albacete
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 23
|
16/09
|
Bahia - Cruzeiro
|
HẠNG NHÌ BRAZIL 2025 – VÒNG 26
|
16/09
|
Ferroviaria SP - Gremio Novorizontino SP
|
16/09
|
CRB Maceio - Amazonas AM
|
VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 29
|
15/09
|
FC Tokyo 1-0 Tokyo Verdy
