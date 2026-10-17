Kết quả bóng đá hôm nay

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TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 9

17/10  02:00

 Deportivo 1-1 Levante

On Football, SCTV15

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 6

17/10  01:30

 Frankfurt 1-0 Cologne

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6

17/10  01:45

 Frosinone 4-2 Sassuolo

MyTV

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6

17/10  01:45

 Le Mans 0-3 Toulouse

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