Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 9
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17/10 02:00
|Deportivo 1-1 Levante
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On Football, SCTV15
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 6
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17/10 01:30
|Frankfurt 1-0 Cologne
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6
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17/10 01:45
|Frosinone 4-2 Sassuolo
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MyTV
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6
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17/10 01:45
|Le Mans 0-3 Toulouse
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On Sports News
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