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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 2026/27 – VÒNG 4
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17/10 17:00
|Thanh Hóa 0-2 Thép Xanh Nam Định
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FPT Play, TV360
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17/10 18:00
|SHB Đà Nẵng 1-5 Hải Phòng
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FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360
|Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-2 Sông Lam Nghệ An
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FPT Play, TV360
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 7
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17/10 18:30
|Everton 0-2 Chelsea
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FPT Play
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17/10 21:00
|Brentford 1-2 Liverpool
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FPT Play
|Fulham 1-0 Hull City
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FPT Play
|Manchester City 3-2 Ipswich
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FPT Play
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17/10 23:30
|Newcastle 0-1 Aston Villa
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 9
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17/10 19:00
|Espanyol 0-1 Atletico Madrid
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17/10 21:15
|Villarreal 0-0 Elche
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17/10 23:30
|Real Betis 2-5 Barcelona
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18/10 02:00
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Valencia 0-0 Athletic Bilbao
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 7
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17/10 20:00
|Venezia 1-0 Napoli
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17/10 23:00
|Bologna 1-3 Inter Milan
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18/10 01:45
|AS Roma 2-0 Genoa
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7
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17/10 20:30
|Hamburger 1-0 Stuttgart
|Schalke 0-1 Mainz
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Elversberg 4-3 Augsburg
|Union Berlin 0-0 Dortmund
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Werder Bremen 2-2 Paderborn
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17/10 23:30
|Bayern Munich 6-1 RB Leipzig
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 7
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17/10 22:15
|Strasbourg 1-3 PSG
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18/10 01:45
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Lille 1-1 Brest
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Troyes 1-3 Lens
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