Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 7
18/10
18:00
Sông Lam Nghệ An 1-1 Công an Hà Nội
FPT Play, TV360+9
18/10
18:00
Thép Xanh Nam Định 1-2 Becamex TP. Hồ Chí Minh
FPT Play, HTV Thể thao , MyTV, TV360, SCTV
18/10
19:15
Hà Nội FC 1-2 Ninh Bình
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
HẠNG NHẤT QG 2025/26 – VÒNG 4
18/10
16:00
Long An 1-2 Trường Tươi Đồng Nai
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, SCTV, TV360
18/10
17:00
Quảng Ninh 0-1 Khatoco Khánh Hòa
FPT Play, TV360+10
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 8
18/10
18:30
Nottingham Forest 0-3 Chelsea
K+ SPORT 1
18/10
21:00
Brighton 2-1 Newcastle
K+ SPORT 2
Manchester City 2-0 Everton
K+ SPORT 1
Burnley 2-0 Leeds
K+LIFE
Crystal Palace 3-3 Bournemouth
K+ACTION
Sunderland 2-0 Wolverhampton
K+Live 1
18/10
23:30
Fulham 0-1 Arsenal
K+ SPORT 1
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 9
18/10
19:00
Sevilla 1-3 Mallorca
SCTV 17
18/10
21:15
Barcelona 2-1 Girona
SCTV 17
18/10
23:30
Villarreal 2-2 Real Betis
SCTV 17
19/10
02:00
Atletico Madrid 1-0 Osasuna
SCTV 17
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 7
18/10
20:00
Lecce 0-0 Sassuolo
ON FOOTBALL
Pisa 0-0 Verona
ON SPORTS +
18/10
23:00
Torino 1-0 Napoli
ON FOOTBALL
19/10
01:45
Roma 0-1 Inter Milan
ON FOOTBALL
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 7
18/10
20:30
Heidenheim 2-2 Werder Bremen
TV 360
Koln 1-1 Augsburg
TV 360
Mainz 3-4 Leverkusen
TV 360
RB Leipzig 2-1 Hamburg
TV 360
Wolfsburg 0-3 Stuttgart
TV 360
18/10
23:30
Bayern Munich 2-1 Dortmund
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 8
18/10
22:00
Nice 3-1 Lyon
ON SPORTS NEWS
19/10
00:00
Angers 1-1 Monaco
ON SPORTS NEWS
19/10
02:05
Marseille 6-2 Le Havre
ON SPORTS NEWS
SAUDI PRO LEAGUE 2025/26 - VÒNG 5
19/10
01:00
Al Nassr 5-1 Al-Fateh
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
19/10
05:00
Nashville - Inter Miami
