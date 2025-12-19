Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - TRANH HẠNG 3

18/12

15:30

U22 Philippines 1-2 U22 Malaysia

VTV5, FPT Play

BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - CHUNG KẾT

18/12

19:30

U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan

VTV2, VTV Cần Thơ, FPT Play

V-LEAGUE 2025/25 - ĐÁ BÙ VÒNG 4

18/12

17:00

Hoàng Anh Gia Lai 1-3 Công An Hà Nội

FPT Play

SIÊU CÚP ITALIA 2025

19/12

02:00

Napoli - AC Milan

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

19/12

03:00

Crystal Palace - KuPs

ON SPORTS

AEK Athens - Uni. Craiova

TV 360

Larnaca - Shkendija 79

TV 360

AZ Alkmaar - Jagiellonia

TV 360

Dinamo Kiev - Noah

TV 360

HSK Zrinjski - Rapid Wien

TV 360

Lausanne Sports - Fiorentina

ON FOOTBALL

Legia Warszawa - Lincoln Red Imps

TV 360

Mainz - Samsunspor

ON SPORTS NEWS

Omonia Nicosia - Rakow Czestochowa

TV 360

Publikum Celje - Shelbourne

TV 360

Rayo Vallecano - Drita Gjilan

TV 360

Shaktar Donetsk - Rijeka

ON SPORTS +

Shamrock Rovers - Hamrun Spartans

TV 360

Sigma Olomouc - Lech Poznan

TV 360

Slovan Bratislava - Hacken BK

TV 360

Sparta Prague - Aberdeen

TV 360

Strasbourg - Breidablik

TV 360

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16

19/12

01:00

Burgos - Getafe

Ourense - Athletic Bilbao

19/12

03:00

Real Murcia - Real Betis

