|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - TRANH HẠNG 3
|
18/12
15:30
|
U22 Philippines 1-2 U22 Malaysia
|
VTV5, FPT Play
|
BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - CHUNG KẾT
|
18/12
19:30
|
U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan
|
VTV2, VTV Cần Thơ, FPT Play
|
V-LEAGUE 2025/25 - ĐÁ BÙ VÒNG 4
|
18/12
17:00
|
Hoàng Anh Gia Lai 1-3 Công An Hà Nội
|
FPT Play
|
SIÊU CÚP ITALIA 2025
|
19/12
02:00
|
Napoli - AC Milan
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
19/12
03:00
|
Crystal Palace - KuPs
|
ON SPORTS
|
AEK Athens - Uni. Craiova
|
TV 360
|
Larnaca - Shkendija 79
|
TV 360
|
AZ Alkmaar - Jagiellonia
|
TV 360
|
Dinamo Kiev - Noah
|
TV 360
|
HSK Zrinjski - Rapid Wien
|
TV 360
|
Lausanne Sports - Fiorentina
|
ON FOOTBALL
|
Legia Warszawa - Lincoln Red Imps
|
TV 360
|
Mainz - Samsunspor
|
ON SPORTS NEWS
|
Omonia Nicosia - Rakow Czestochowa
|
TV 360
|
Publikum Celje - Shelbourne
|
TV 360
|
Rayo Vallecano - Drita Gjilan
|
TV 360
|
Shaktar Donetsk - Rijeka
|
ON SPORTS +
|
Shamrock Rovers - Hamrun Spartans
|
TV 360
|
Sigma Olomouc - Lech Poznan
|
TV 360
|
Slovan Bratislava - Hacken BK
|
TV 360
|
Sparta Prague - Aberdeen
|
TV 360
|
Strasbourg - Breidablik
|
TV 360
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16
|
19/12
01:00
|
Burgos - Getafe
|
Ourense - Athletic Bilbao
|
19/12
03:00
|
Real Murcia - Real Betis
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn