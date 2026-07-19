Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIAO HỮU QUỐC TẾ

18/07

19:00

Việt Nam 4-0 Myanmar

FPT Play

WORLD CUP 2026 – TRANH HẠNG BA

19/07

04:00

Pháp 3-4 Anh

VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360

SIÊU CÚP NGA 2025/26

18/07

23:30

Zenit 1-1 Spartak Moscow (pen 4-3)

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14

18/07

19:00

Ham Kam 1-4 Tromso IL

18/07

21:00

Kristiansund 0-0 Sarpsborg 08

Lillestrom 2-1 KFUM Oslo

Start Kristiansand 0-3 Rosenborg

18/07

23:00

Molde 1-2 Brann

19/07

01:00

Viking 2-1 Sandefjord

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13

18/07

20:00

AIK Solna 2-0 GAIS

VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 18

18/07

17:30

Daejeon Citizen 2-2 Ulsan HD

Gangwon 2-0 Gimcheon Sangmu

Incheon Utd 1-0 Jeonbuk Hyundai

Jeju 2-1 Pohang Steelers