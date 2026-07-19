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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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GIAO HỮU QUỐC TẾ
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18/07
19:00
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Việt Nam 4-0 Myanmar
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FPT Play
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WORLD CUP 2026 – TRANH HẠNG BA
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19/07
04:00
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Pháp 3-4 Anh
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VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360
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SIÊU CÚP NGA 2025/26
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18/07
23:30
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Zenit 1-1 Spartak Moscow (pen 4-3)
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VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14
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18/07
19:00
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Ham Kam 1-4 Tromso IL
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18/07
21:00
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Kristiansund 0-0 Sarpsborg 08
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Lillestrom 2-1 KFUM Oslo
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Start Kristiansand 0-3 Rosenborg
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18/07
23:00
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Molde 1-2 Brann
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19/07
01:00
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Viking 2-1 Sandefjord
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13
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18/07
20:00
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AIK Solna 2-0 GAIS
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VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 18
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18/07
17:30
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Daejeon Citizen 2-2 Ulsan HD
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Gangwon 2-0 Gimcheon Sangmu
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Incheon Utd 1-0 Jeonbuk Hyundai
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Jeju 2-1 Pohang Steelers
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