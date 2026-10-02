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Kết quả bóng đá hôm nay
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KÊNH TRỰC TIẾP
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FIFA ASEAN CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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01/10 18:30
|Indonesia 9-2 Bangladesh
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FPT Play, TV360
|Malaysia 6-0 Singapore
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FPT Play, TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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02/10 01:45
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Đan Mạch 2-4 Bồ Đào Nha
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TV360
|Đức 2-0 Serbia
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TV360
|Hy Lạp 2-2 Hà Lan
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TV360
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Xứ Wales 2-1 Na Uy
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TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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02/10 01:45
|CH Ireland 2-2 Áo
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TV360
|Israel 0-0 Kosovo
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TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D
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01/10 23:00
|Azerbaijan 0-0 Liechtenstein
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02/10 01:45
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Malta 1-1 Gibraltar
|ĐẤU GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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01/10 13:10
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Panama 1-1 New Zealand
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01/10 17:10
|Nhật Bản 0-0 Ecuador (pen 5-4)
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01/10 21:00
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Maldives 0-6 Lebanon
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Uzbekistan 4-1 Syria
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CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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02/10 05:00
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Curacao vs Trinidad & Tobago
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02/10 07:00
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CH Dominican vs Haiti
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VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI
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01/10 23:00
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Guinea 1-0 Kenya
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