|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 4
|
20/09
18:00
|
PVF-CAND 2-2 SHB Đà Nẵng
|
FPT Play, TV360
|
20/09
18:00
|
Thanh Hóa 2-2 Hải Phòng
|
FPT Play, HTV1, TV360, SCTV
|
20/09
19:15
|
Hà Nội FC 1-1 Thể Công Viettel
|
VTV5, FPT Play, HTV1, TV360, SCTV
|
HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1
|
20/09
16:00
|
Đồng Tháp 1-1 Phú Thọ
|
FP T Play
|
20/09
18:00
|
Trường Tươi Đồng Nai 2-2 TP.HCM
|
FP T Play, VTV5
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 5
|
20/09
18:30
|
Liverpool 2-1 Everton
|
K+ SPORT 1
|
20/09
21:00
|
Brighton 2-2 Tottenham
|
K+ SPORT 1
|
Burnley 1-1 Nottingham Forest
|
K+LIFE
|
West Ham 1-2 Crystal Palace
|
K+ SPORT 1
|
Wolverhampton 1-3 Leeds
|
K+ACTION
|
20/09
23:30
|
Manchester Utd 2-1 Chelsea
|
K+ SPORT 1
|
21/09
02:00
|
Fulham 3-1 Brentford
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5
|
20/09
19:00
|
Girona 0-4 Levante
|
SCTV 15
|
20/09
21:15
|
Real Madrid 2-0 Espanyol
|
SCTV 22
|
20/09
23:30
|
Alaves 1-2 Sevilla
|
SCTV 22
|
Villarreal 2-1 Osasuna
|
SCTV 15
|
21/09
02:00
|
Valencia 2-0 Ath.Bilbao
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 4
|
20/09
20:00
|
Bologna 1-1 Genoa
|
ON FOOTBALL
|
20/09
23:00
|
Verona 1-1 Juventus
|
ON FOOTBALL
|
21/09
01:45
|
Udinese 0-3 AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 4
|
20/09
20:30
|
Augsburg 1-4 Mainz
|
TV 360
|
Hamburg 2-1 Heidenheim
|
TV 360
|
Hoffenheim 1-4 Bayern Munich
|
TV 360
|
Werder Bremen 0-3 Freiburg
|
TV 360
|
20/09
23:30
|
RB Leipzig 3-1 Koln
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 5
|
20/09
22:00
|
Nantes 2-2 Rennes
|
ON SPORTS NEWS
|
21/09
00:00
|
Brest 4-1 Nice
|
ON SPORTS NEWS
|
21/09
02:05
|
Lens 3-0 Lille
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 3
|
20/09
22:40
|
Al Hazm 0-0 Al Fateh
|
Al Najma 0-1 Al Ittihad
|
21/09
01:00
|
Al Nassr 5-1 Al Riyadh
-
- 24h qua
-
