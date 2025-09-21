Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 4

20/09

18:00

PVF-CAND 2-2 SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV360

20/09

18:00

Thanh Hóa 2-2 Hải Phòng

FPT Play, HTV1, TV360, SCTV

20/09

19:15

Hà Nội FC 1-1 Thể Công Viettel

VTV5, FPT Play, HTV1, TV360, SCTV

HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1

20/09

16:00

Đồng Tháp 1-1 Phú Thọ

FP T Play

20/09

18:00

Trường Tươi Đồng Nai 2-2 TP.HCM

FP T Play, VTV5

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 5

20/09

18:30

Liverpool 2-1 Everton

K+ SPORT 1

20/09

21:00

Brighton 2-2 Tottenham

K+ SPORT 1

Burnley 1-1 Nottingham Forest

K+LIFE

West Ham 1-2 Crystal Palace

K+ SPORT 1

Wolverhampton 1-3 Leeds

K+ACTION

20/09

23:30

Manchester Utd 2-1 Chelsea

K+ SPORT 1

21/09

02:00

Fulham 3-1 Brentford

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5

20/09

19:00

Girona 0-4 Levante

SCTV 15

20/09

21:15

Real Madrid 2-0 Espanyol

SCTV 22

20/09

23:30

Alaves 1-2 Sevilla

SCTV 22

Villarreal 2-1 Osasuna

SCTV 15

21/09

02:00

Valencia 2-0 Ath.Bilbao

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 4

20/09

20:00

Bologna 1-1 Genoa

ON FOOTBALL

20/09

23:00

Verona 1-1 Juventus

ON FOOTBALL

21/09

01:45

Udinese 0-3 AC Milan

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 4

20/09

20:30

Augsburg 1-4 Mainz

TV 360

Hamburg 2-1 Heidenheim

TV 360

Hoffenheim 1-4 Bayern Munich

TV 360

Werder Bremen 0-3 Freiburg

TV 360

20/09

23:30

RB Leipzig 3-1 Koln

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 5

20/09

22:00

Nantes 2-2 Rennes

ON SPORTS NEWS

21/09

00:00

Brest 4-1 Nice

ON SPORTS NEWS

21/09

02:05

Lens 3-0 Lille

ON SPORTS NEWS

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 3

20/09

22:40

Al Hazm 0-0 Al Fateh

Al Najma 0-1 Al Ittihad

21/09

01:00

Al Nassr 5-1 Al Riyadh