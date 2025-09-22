|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 4
|
21/09
18:00
|
Sông Lam Nghệ An 1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
|
FPT Play, TV360+5
|
21/09
18:00
|
Becamex TP. Hồ Chí Minh 1-3 Công an TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, HTV Thể thao, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|
HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1
|
21/09
18:00
|
Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh 0-0 Bắc Ninh
|
FPT Play, HTV Key, TV360, SCTV, MyTV
|
21/09
18:00
|
Trẻ PVF-CAND 1-0 Quảng Ninh
|
FPT Play, TV 360+6
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 5
|
21/09
|
Bournemouth 0-0 Newcastle
|
K+ SPORT 1
|
Sunderland 1-1 Aston Villa
|
K+ SPORT 2
|
21/09
|
Arsenal 1-1 Manchester City
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5
|
21/09
|
Rayo Vallecano 1-1 Celta Vigo
|
SCTV 15
|
21/09
|
Mallorca 1-1 Atl. Madrid
|
SCTV 22
|
21/09
|
Elche - Real Oviedo
|
SCTV 22
|
22/09
|
Barcelona - Getafe
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 4
|
21/09
|
Lazio 0-1 Roma
|
ON Sports+
|
21/09
|
Cremonese 0-0 Parma
|
Torino 0-3 Atalanta
|
ON FOOTBALL
|
21/09
|
Fiorentina - Como
|
ON Sports+
|
22/09
|
Inter Milan - Sassuolo
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 4
|
21/09
|
Frankfurt 3-4 Union Berlin
|
TV 360
|
21/09
|
Leverkusen 1-1 Monchengladbach
|
TV 360
|
22/09
|
Dortmund - Wolfsburg
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 5
|
21/09
|
Paris 2-3 Strasbourg
|
21/09
|
AJ Auxerre 1-0 Toulouse
|
ON Sports
|
Monaco 5-2 Metz
|
ON SPORTS NEWS
|
Le Havre 1-1 Lorient
|
ON Sports+
|
22/09
|
Marseille - PSG
|
ON SPORTS NEWS
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn